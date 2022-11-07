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GECCE MEKAN
Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil!
Bir yıldır beraber olduğu Mustafa Mert Koç’tan geçtiğimiz aylarda ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2022 11:29
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, Gardırop Magazin’e özel pozlar verdi, özel açıklamalar yaptı...
Etiketler
Melisa Aslı Pamuk
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Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil!
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