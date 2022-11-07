Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil!

Melisa Aslı Pamuk "Bu dönemde yaşanan aşklar benim bakış açımın çok dışında. Günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. Bazen keşke aşkın bu kadar hızlı tüketilmediği dönemlerde yaşasaydım diyorum kendime" dedi.

İşte Melisa Aslı Pamuk'un açıklamalarından bazıları:

-Çok çalışmak, yeni şeyler üretmek kendimi çok iyi hissettiriyor.

KENDİNİ KEŞFETME DÖNEMİ!

-Şu sıralar kendimi keşfetme dönemimdeyim. Bir insana ne kadar çok değer verirsen o kadar değersizleştiğini anladım. Bu yüzden hiç kimseyi kendimin önüne koymamayı öğrendim.

- Tanınmak güzel bir duygu. Ama özel bir çabam yok. Çok standart yaşayan biriyim.