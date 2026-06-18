Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a Güneş Kremi Ayarı!

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Bodrum Yalıkavak'ta plajda görüntülendi. Sütşurup'un eşi Sandal'a güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere yansıdı.

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a Güneş Kremi Ayarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 11:19

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal ve zarif eşi Melis Sütşurup yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu yine aşklarının gözde adresi Bodrum'da aldı. Yoğun geçen konser maratonunun yorgunluğunu Ege'nin eşsiz sularında atmaya çalışan ünlü çift plajdaki samimi ve neşeli halleriyle objektiflere yakalandı. İkilinin birbirine olan sevgisi ve ilgisi, tatilcilerin de dikkatinden kaçmadı.

2022'de evlenen şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Çift gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Yalıkavak Plajında Koruma Kalkanı

Evliliklerinde üç yılı geride bırakmaya hazırlanan ve her paylaşımlarıyla mutluluklarını gözler önüne seren ikili Yalıkavak'taki lüks bir plajda görüntülendi. Gün boyu şezlongda güneşlenen çiftten Melis Sütşurup eşinin sağlığı için plajda adeta koruma kalkanı oluşturdu.

Melis Sütşurup denize girmeyi tercih etmezken Mustafa Sandal'a sırtında ulaşamadığı yerlere güneş kremi sürerek eşine yardım etti.

Ege'nin Serin Sularında Serinlik Molası

Eşinin özenli bakımının ardından güneşin zararlı ışınlarından korunan ünlü sanatçı, Bodrum'un sıcağına daha fazla dayanamayarak kendisini mavi sulara bıraktı.

Bir süre güneşlenen Sandal daha sonra serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Mustafa Sandal ardından eşinin yanına döndü. İkili uzun süre sohbet etti. Tatilde keyifli vakit geçiren çiftin o anları objektiflere yansıdı.

Deniz keyfinin ardından şezlonguna geri dönen Mustafa Sandal eşiyle birlikte baş başa uzun uzun sohbet edip bol bol güldü. Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan 50'li yaşlardaki ünlü popçunun neşeli halleri Bodrum yazının en renkli magazin karelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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