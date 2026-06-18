47 Yaşındaki Nez'den Ezber Bozan İtiraf: "Benim İhtiyacım Yokmuş!"

2000'li yılların efsane şarkıcısı Nez estetik açıklamasıyla gündem oldu.

47 Yaşındaki Nez'den Ezber Bozan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 12:24

2000'li yılların başında pop dünyasında fırtınalar estiren kendine has dans tarzı ve Sakın Ha gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nez uzun süren sessizliğini bozarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde özel hayatıyla ve oyuncu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı bu kez televizyon ve sahne dünyasının en çok tartışılan konusu olan estetik hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Dansı ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken ve uzun zamandır ortalıkta göremediğimiz Nez ortaya çıktı. 47 yaşındaki güzel şarkıcı zamana meydan okuyan görüntüsünün sırrını ve estetik doktoruyla arasında geçen ilginç diyaloğu paylaştı.

Doktor "Senin İhtiyacın Yok" Diyerek Gönderdi

Güzellik merkezlerinin ve cerrahi dokunuşların ünlüler dünyasını tek tipleştirdiği bu dönemde Nez doğallıktan yana olduğunu belirtti. Gittiği estetik uzmanından aldığı yanıt karşısında kendisinin de şaşırdığını gizlemeyen usta isim yüzündeki tek müdahaleyi de dürüstçe itiraf etti.

"Estetik doktoruna gittim. 'Senin ihtiyacın yok' diyerek gönderdi. Hiçbir yerime ihtiyaç yokmuş. Yüzümde sadece küçük dokunuşlar var."

Botoksum Var Estetiğim Yok

Güzellik uğruna bıçak altına yatmadığını ancak küçük medikal dokunuşlara da karşı olmadığını ifade eden Nez kadınlara kendilerini nasıl mutlu hissediyorlarsa öyle davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

Nez "Hayata bir kere geliyoruz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız onu yapın. Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım. Bir gün olabilir." şeklinde konuştu.

47 yaşında olmasına rağmen 2000'li yıllardaki fit görüntüsünden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen güzel şarkıcının bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Takipçileri ünlü şarkıcıya "Doğal güzelliğin sembolü", "Gerçekten de hiç yaşlanmıyorsun ihtiyacın yok" şeklinde destek mesajları yağdırdı.

Benzer Haberler
Oğulcan Engin'den Annesi Seda Sayan'a Esprili Çağrı: Oğulcan Engin'den Annesi Seda Sayan'a Esprili Çağrı: "Sabah Kaçta Çıkacağımızı Da Söyle!"
İdo-Yasemin Tatlıses'in Teknesinde Eğlence Tavan Yaptı! İdo-Yasemin Tatlıses'in Teknesinde Eğlence Tavan Yaptı!
Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı! Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a Güneş Kremi Ayarı! Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a Güneş Kremi Ayarı!
Demet Özdemir'in Kimsenin Bilmediği Arşiv Kaydı! Çocukken Katıldığı Programda Dans Şov Yapmış! Demet Özdemir'in Kimsenin Bilmediği Arşiv Kaydı! Çocukken Katıldığı Programda Dans Şov Yapmış!
Hayal Köseoğlu'ndan Muhtemel Aşk Setinden İlk Bomba Kareler! Hayal Köseoğlu'ndan Muhtemel Aşk Setinden İlk Bomba Kareler!
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!
  • 17-06-2026 14:59

Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!