47 Yaşındaki Nez'den Ezber Bozan İtiraf: "Benim İhtiyacım Yokmuş!"

2000'li yılların başında pop dünyasında fırtınalar estiren kendine has dans tarzı ve Sakın Ha gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nez uzun süren sessizliğini bozarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde özel hayatıyla ve oyuncu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı bu kez televizyon ve sahne dünyasının en çok tartışılan konusu olan estetik hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Dansı ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken ve uzun zamandır ortalıkta göremediğimiz Nez ortaya çıktı. 47 yaşındaki güzel şarkıcı zamana meydan okuyan görüntüsünün sırrını ve estetik doktoruyla arasında geçen ilginç diyaloğu paylaştı.

Doktor "Senin İhtiyacın Yok" Diyerek Gönderdi

Güzellik merkezlerinin ve cerrahi dokunuşların ünlüler dünyasını tek tipleştirdiği bu dönemde Nez doğallıktan yana olduğunu belirtti. Gittiği estetik uzmanından aldığı yanıt karşısında kendisinin de şaşırdığını gizlemeyen usta isim yüzündeki tek müdahaleyi de dürüstçe itiraf etti.

"Estetik doktoruna gittim. 'Senin ihtiyacın yok' diyerek gönderdi. Hiçbir yerime ihtiyaç yokmuş. Yüzümde sadece küçük dokunuşlar var."

Botoksum Var Estetiğim Yok

Güzellik uğruna bıçak altına yatmadığını ancak küçük medikal dokunuşlara da karşı olmadığını ifade eden Nez kadınlara kendilerini nasıl mutlu hissediyorlarsa öyle davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

Nez "Hayata bir kere geliyoruz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız onu yapın. Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım. Bir gün olabilir." şeklinde konuştu.

47 yaşında olmasına rağmen 2000'li yıllardaki fit görüntüsünden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen güzel şarkıcının bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Takipçileri ünlü şarkıcıya "Doğal güzelliğin sembolü", "Gerçekten de hiç yaşlanmıyorsun ihtiyacın yok" şeklinde destek mesajları yağdırdı.