İdo-Yasemin Tatlıses'in Teknesinde Eğlence Tavan Yaptı!

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli yaz sezonunun keyfini Bodrum koylarında çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde baş başa yaptıkları tatil kaçamağının ardından bu kez rotayı dostlarıyla eğlenceli bir mavi tura çeviren ünlü çift lüks tekneleriyle Türkbükü'ne demir attı. Sektörden yakın dostlarını ağırlayan Tatlıses çiftinin tekne partisi renkli ve sıra dışı anlara sahne oldu.

Türkbükü Açıklarında Misafir Ağırladılar

Yaz boyunca sosyal medyada tarzları ve neşeli halleriyle ilgi odağı olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu seferki durakları Bodrum'un kalbi Türkbükü oldu. Çift deniz ortasında keyifli bir gün geçirmek adına cemiyet ve magazin hayatının yakından tanıdığı Zehra Çilingiroğlu'yla sevgilisi Mürsel Kaya'yı teknelerinde ağırladı.

Deniz Ortasında Kıran Kirana Tavla Maçı

Tekne turunun en eğlenceli anları ise Yasemin Şefkatli ve Zehra Çilingiroğlu arasında yaşanan tatlı rekabetle başladı. Ege'nin muhteşem manzarasına karşı tavla tahtasının başına geçen ikili kıran kırana bir mücadele sergiledi. Şefkatli ve Çilingiroğlu'nun zar atarken heyecanlandığı o anlar teknedekilere keyifli dakikalar yaşattı.

Tişörtle Denize Atlama Modası!

Günün en dikkat çekici ve esprili anı ise Mürsel Kaya'dan geldi. Bodrum'un kavurucu sıcağına dayanamayan Kaya üzerindeki tişörtü çıkarmadan kendisini doğrudan serin sulara bıraktı. Kaya'nın tişörtüyle denize girmesi teknede kahkahalara neden olurken objektiflere de sıra dışı bir plaj karesi olarak yansıdı.

Tatlıses Çiftinden Şov Genç Aşıklardan Romantizm

Günün ilerleyen saatlerinde Bodrum sularının tadını tam anlamıyla çıkarmak isteyen ev sahibi İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli el ele tutuşarak aynı anda tekneden denize atladı. Çiftin bu enerjik ve uyumlu halleri plajda adeta görsel bir şov sunarken teknenin diğer ucunda ise aşk rüzgarları esti.

Denizde ve teknede sık sık sarılıp birbirlerini öpen Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya romantik ve aşk dolu anlarıyla Bodrum koylarını ısıttı. İkilinin birbirine olan bakışları ve samimi halleri kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Akşama doğru koy değiştirerek mavi turlarına devam eden ünlü grup Bodrum yazının en çok konuşulacak toplu tatil karelerinden birine imza atmış oldu.