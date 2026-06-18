Hayal Köseoğlu'ndan Muhtemel Aşk Setinden İlk Bomba Kareler!

Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk bu akşam başlıyor. Dizinin oyuncularından Hayal Köseoğlu'nun setten paylaştığı ilk kareler ve tarzı büyük beğeni topladı.

Hayal Köseoğlu'ndan Muhtemel Aşk Setinden İlk Bomba Kareler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 10:30

Yeni sezonun en iddialı ve merakla beklenen yapımlarından biri olan Muhtemel Aşk bu akşam televizyon yolculuğuna başlamaya hazırlanırken dizinin güçlü kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan heyecan dozunu artıran paylaşımlar geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her tarzıyla adından söz ettiren güzel oyuncu setten paylaştığı ilk karelerle dijital dünyayı salladı. Köseoğlu'nun paylaşımları dizinin ilk bölümü öncesinde geri sayımı başlattı.

Güzel oyuncunun tarzı beğeni toplarken canlandıracağı yeni karakter ise merak konusu oldu. Muhtemel Aşk'ın başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor.

Set Tarzına Beğeni Yağdı

Yer aldığı her projede canlandırdığı karakterlere kendine has bir dokunuş katan Hayal Köseoğlu Muhtemel Aşk setinden paylaştığı fotoğraflarda iddialı ve şık stiliyle dikkat çekti. Oyuncunun yeni imajı ve kamera arkasındaki enerjik halleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken hayranları "Yine harika bir karakter geliyor", "Tarzın her zamanki gibi kusursuz" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncunun dizide hangi dengeleri değiştireceği ve nasıl bir role hayat vereceği gizemini korurken bu akşam yayınlanacak ilk bölümle birlikte tüm taşlar yerine oturacak.

Dev Kadro Bu Akşam "Merhaba" Diyor

Şampiyonlar ligi gibi kadrosuyla dikkat çeken Muhtemel Aşk izleyiciye hem romantizm hem de entrika dolu bir hikaye vadediyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi son dönemin en parlak jön ve aktrislerini bir araya getiren yapım şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Dizi ilk bölümüyle bu akşam Show TV'de izleyiciye merhaba diyecek. Televizyon dünyasında büyük ses getirmesi beklenen projenin reyting listelerine kaçıncı sıradan giriş yapacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

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