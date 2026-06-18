Demet Özdemir'in Kimsenin Bilmediği Arşiv Kaydı! Çocukken Katıldığı Programda Dans Şov Yapmış!

Eşref Rüya dizisinin finalinin ardından tatile çıkan Demet Özdemir'in çocukken seyirci olarak katıldığı bir programda dans ettiği nostaljik görüntüler viral oldu.

Demet Özdemir'in Kimsenin Bilmediği Arşiv Kaydı! Çocukken Katıldığı Programda Dans Şov Yapmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 10:51

Rol aldığı iddialı projelerle adını dünya çapında bir başarıya ulaştıran ve son olarak başrolünü üstlendiği Eşref Rüya dizisinin ekran ömrünü tamamlamasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıkan Demet Özdemir bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Her zaman dansa olan tutkusu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan güzel oyuncunun yıllar öncesine ait ortaya çıkan bir arşiv görüntüsü hayranlarını hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Rol aldığı Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Demet Özdemir bu kez çocukluk halleri ile gündeme geldi. Demet Özdemir'in çocukken seyirci olarak katıldığı programdan bir kesit paylaşıldı.

Stüdyoda Küçük Bir Yıldız Işığı

Televizyon dünyasının tozunu çok küçük yaşlarda yutmaya başladığı anlaşılan ünlü oyuncunun çocukluk yılları onun bugünkü kariyerinin de adeta bir fragmanı niteliğinde. Popüler bir televizyon programında seyirciler arasında oturan küçük Demet'in yerinde duramayışı kameralara anbean yansıdı.

İzleyiciler arasında yerini alan küçük Demet Özdemir'in alkış tutarak oturduğu yerden dans etmesi büyük beğeni topladı. Müziğin ritmine kendini kaptıran miniğin sempatik tavırları izleyenlerin içini ısıttı.

Övgü Dolu Yorumlar

Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan ve binlerce kez paylaşılan nostaljik videonun altına Demet Özdemir hayranları tarafından yorum yağmuru başladı.

Sosyal medya kullanıcıları başarılı oyuncunun o hallerine "Enerjisi o günlerden belliymiş", "Resmen yıldız olacağı o yaşta tescillenmiş", "Bakışları, ritim duygusu hiç değişmemiş harika bir detay" şeklinde övgü dolu binlerce yorumda bulundu.

Profesyonel kariyerine başlamadan önce de dansçılık geçmişi olan ve kliplerde rol alan Özdemir'in içindeki ritim duygusunun çocukluk yıllarına uzandığını kanıtlayan bu tatlı arşiv kaydı yeni sezon öncesi oyuncunun hayranlarına keyifli bir sürpriz oldu.

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