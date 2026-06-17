Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!

Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki rolünü Burak Özçivit'e kaptırdığı iddia edilen Uğur Güneş'ten sert paylaşım...

Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 09:58

Televizyon kulisleri, eşine az rastlanır cinsten bir başrol krizi ve beraberindeki şok iddialarla çalkalanıyor. Atv'nin merakla beklenen yeni projesi Güneşin Doğduğu Yer dizisinde sete çıkmaya saatler kala yaşanan ayrılığın arkasından büyük bir rol kapma savaşı çıktı. Başta sözleşme şartlarında anlaşılamadı şeklinde basına yansıyan ayrılığın ardından başrolün ani bir kararla Burak Özçivit'e verilmesi ve eski başrol Uğur Güneş'in sosyal medyadan yaptığı zehir zemberek paylaşım ortalığı yangın yerine çevirdi.

Cumartesi günü Adana'da sete çıkması planlanan dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri dün gece ay sonuna ertelendi. Bu değişikliğin nedeni merak konusu olurken ardından başrol oyuncusu Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı haberi geldi. Ardından da dizinin dizinin yeni başrolünün Burak Özçivit olacağı gündeme geldi.

Burak Özçivit "Senaryoyu Çok Sevdim" Deyince Planlar Değişti

Kulislerden sızan iddialara göre; dizinin ekrana yansıyacak kaderi çok kısa bir süre içinde tamamen değişti. Uğur Güneş'in Kenan Kozan karakteri için prensipte el sıkıştığı ve çekimler için gün saydığı dönemde, projenin senaryosu ünlü aktör Burak Özçivit'in eline ulaştı.

İddialara göre Burak Özçivit dizinin senaryosunu çok sevdiğini ve projede olmak istediğini söyledi ve oyuncu değişikliğine gidildi. Yapım şirketinin Özçivit gibi uluslararası bir starın projeye dahil olma isteği üzerine Uğur Güneş'le olan süreci apar topar sonlandırdığı ve çekimleri bu yüzden ay sonuna ertelediği iddia edildi.

Yenilmiş Bir Kul Hakkını Ne Mekke Temizler Ne Tekke!

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan ve resmi açıklamada anlaşmazlık ibaresine sığınan Uğur Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Güneş'in isim vermeden ama doğrudan yapım şirketini ve yaşanan süreci hedef alan paylaşımı kulislerdeki "Rolü elinden zorla alındı" iddialarını kanıtlar nitelikteydi.

Başta şartlarda anlaşamadığı söylenen Uğur Güneş'in yayınladığı "Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke" sözü iddiaları güçlendirdi.

Sektörde büyük ses getiren bu ağır göndermenin ardından projenin yeni başrolü Burak Özçivit'ten veya yapım şirketi TimsBİ'den nasıl bir hamle geleceği bu etik tartışmasının nereye evrileceği merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Yanında Ecel Terleri Döktü! Kıvanç Tatlıtuğ 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Yanında Ecel Terleri Döktü!
Eski Dostlar Düşman Oldu! Seda Sayan Ve Gülben Ergen'in Eski Dostlar Düşman Oldu! Seda Sayan Ve Gülben Ergen'in "Estetik" Düellosu!
Neymar Ve Sevgilisinden Sosyal Medyayı Sallayan Cinsiyet Partisi! Neymar Ve Sevgilisinden Sosyal Medyayı Sallayan Cinsiyet Partisi!
Tolgahan Sayışman'dan Dev Proje! Yeni Bir Karadeniz Dizisi İçin İmzada! Tolgahan Sayışman'dan Dev Proje! Yeni Bir Karadeniz Dizisi İçin İmzada!
Sete Çıkmadan Kriz! Emre Bey Sevdam Karadeniz Kadrosundan Ayrıldı! Sete Çıkmadan Kriz! Emre Bey Sevdam Karadeniz Kadrosundan Ayrıldı!
17 Milyon Takipçi Ayakta! Güzel Oyuncu Demet Özdemir Tatil Tarzıyla Büyüledi! 17 Milyon Takipçi Ayakta! Güzel Oyuncu Demet Özdemir Tatil Tarzıyla Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!
  • 17-06-2026 09:58

Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!

Mahmut Orhan ve Burak Yörük Mutfağa Girdi Sarma Sardı!
  • 16-06-2026 21:22

Mahmut Orhan ve Burak Yörük Mutfağa Girdi Sarma Sardı!

Uğur Güneş Güneşin Doğduğu Yer Dizisini Sete Çıkmadan Bıraktı!
  • 16-06-2026 16:56

Uğur Güneş Güneşin Doğduğu Yer Dizisini Sete Çıkmadan Bıraktı!