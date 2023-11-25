Melis Sezen'in yeni imajı beğenilmedi: Herkese benzemiş

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sıkça dans videolarını paylaştığı sosyal medya hesabı aracılığıyla adından söz ettiriyor. Son paylaşımında, bir projeye hazırlık aşamasındayken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sezen, özellikle sarı saçlarıyla dikkat çekti.

Hayranları, Sezen'in bu yeni imajını büyük bir ilgiyle karşıladı, hatta bazı takipçileri ünlü oyuncunun saç rengi değişikliği nedeniyle Ajda Pekkan ve Ezgi Mola'ya benzetti.

Melis Sezen'in sosyal medya hesabına gelen olumlu yorumlar, yeni görünümünü beğenen bir kesimin olduğunu gösterdi.