Melis Sezen’in Partneri Ozan Dolunay Oldu

Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği, Tuğba Doğan’ın kaleme aldığı “Tutku Oyunları” dizisinin başrol oyuncularından biri daha belli oldu.

Ozan Dolunay Başrolde

Netflix için hazırlanan PD Yapım imzalı dizide, “Nazlı” karakterini canlandıracak oyuncu kısa süre önce açıklanmıştı. Genç kuşağın sevilen yıldızı Melis Sezen, dizinin kadın başrolü olmuştu. Şimdi ise dizinin erkek başrolü netleşti. Başarılı oyuncu Ozan Dolunay, dizide “İlker” karakterine hayat verecek.

Konusu Merak Uyandırıyor

Dizide; ressam Funda ile mimar İlker’in evine, bir yıldırım gibi düşen dadı Nazlı’nın gizemli ve sarsıcı hikâyesi işlenecek. Olayların ardındaki sırlar, karakterlerin iç dünyalarıyla birleşerek gerilimi yüksek bir dram hikâyesi sunacak.

Funda Karakteri Sürpriz Olacak

Henüz açıklanmayan Funda karakterini kimin canlandıracağı ise şimdiden merak konusu. İzleyiciler, dizinin güçlü kadın karakterini kimin oynayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Netflix’te yayınlanacak olan Tutku Oyunları, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.