Melis Sezen'in Hıdırellez kutlaması olay oldu: Göğüslerinin arasına gül kondurdu!

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü oyuncu Melis Sezen, Hıdrellez'in coşkusunu yaşayan isimlerden biri olarak dikkat çekti. Baharın gelişinin habercisi olarak kabul edilen bu özel günü kutlamak için Sezen, göğsünün arasına gül kondurduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz dizisiyle tanınan güzel oyuncu Melis Sezen, Hıdrellez'in coşkusunu kutlamak için çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Birce Akalay'ın sahne aldığı etkinlikten pozlarını paylaşan Sezen, göğsünün arasına koyduğu gülle çekilen bir karesini "Gülümü kondurdum" notuyla paylaştı.



Güzel oyuncunun Hıdrellez şenliklerinde yaşadığı bu anı paylaşması, sosyal medyada geniş bir şekilde konuşuldu.