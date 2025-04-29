Melis Sezen’e Üniversite Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Seçildi

Melis Sezen, ‘Deha’ dizisindeki performansıyla Maltepe Üniversitesi’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

Melis Sezen’e Üniversite Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Seçildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2025 13:26

Melis Sezen, SHOW TV’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen ‘Deha’ dizisindeki İmre karakteriyle bir ödül daha kazandı. Başarılı oyuncu, Maltepe Üniversitesi’nin Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri kapsamında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi.

Genç Yıldızdan Üniversite Öğrencilerine Teşekkür

Maltepe Üniversitesi'nin Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen görkemli törenle ödülünü teslim alan Melis Sezen, sosyal medya hesabından mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:
“Maltepe Üniversitesi, beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız.”

Gecede genç sanatçılar ve medya temsilcileriyle bir araya gelen Sezen, şıklığı ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.

‘Deha’ Dizisindeki Başarılı Performans Takdir Topladı

SHOW TV’nin sevilen dizisi Deha, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplarken, Melis Sezen’in İmre karakterine hayat verdiği performansı da hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not alıyor. Ödül, Sezen’in bu başarısının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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