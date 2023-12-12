Melis Sezen'den sonra bomba bir isim daha kadroda!

İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen'i buluşturan “Ölene Kadar” isimli diziye sürpriz bir başrol oyuncusu daha katıldı. İşte detaylar...

Melis Sezen'den sonra bomba bir isim daha kadroda!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-12-2023 11:31

Kanal D'nin yeni dizisi "Ölene Kadar," "Till Death" dizisinden uyarlanıyor ve D Media tarafından İbrahim Çelikkol ile anlaşmanın ardından Melis Sezen ile de anlaşma sağlanmıştı.

İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen, "Ölene Kadar" dizisinde başrolleri paylaşacak. Diziyi Serdar Gözelekli yönetirken, senaryosunu Başak Angigün yazıyor. D Media imzalı bu dizi merakla bekleniyor. "Till Death" dizisinden uyarlanan yapının diğer kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Helvacıoğlu, dizide "Sahra" karakterine hayat verecek. Hikâye, ünlü iş insanı Hakan Dağıstan ile 6 aylık eşi Merve'nin (Melis Sezen) problemli evliliği etrafında şekillenecek.