Melis Sezen'den sonra bomba bir isim daha kadroda!

Kanal D'nin yeni dizisi "Ölene Kadar," "Till Death" dizisinden uyarlanıyor ve D Media tarafından İbrahim Çelikkol ile anlaşmanın ardından Melis Sezen ile de anlaşma sağlanmıştı.

İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen, "Ölene Kadar" dizisinde başrolleri paylaşacak. Diziyi Serdar Gözelekli yönetirken, senaryosunu Başak Angigün yazıyor. D Media imzalı bu dizi merakla bekleniyor. "Till Death" dizisinden uyarlanan yapının diğer kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Helvacıoğlu, dizide "Sahra" karakterine hayat verecek. Hikâye, ünlü iş insanı Hakan Dağıstan ile 6 aylık eşi Merve'nin (Melis Sezen) problemli evliliği etrafında şekillenecek.