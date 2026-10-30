Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren, Gold Film imzalı ve Faruk Turgut yapımcılığındaki reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam ekrana gelmesi planlanan yepyeni bölümüyle izleyicilerini hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezonda peş peşe yaşanan ayrılıklar ve senaryo değişiklikleriyle adından sıkça söz ettiren fenomen yapımın bu akşamki yeni bölümünün son anda yayından kaldırıldığı duyuruldu. Hayranların dört gözle beklediği bu özel akşamın iptal edilmesi magazin kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nursema'nın Büyük Dönüşü Bir Hafta Sonraya Ertelendi

İzleyicilerin en çok merak ettiği ve günlerdir sosyal medyanın gündeminde olan detayların başında ise sevilen karakter Nursema’nın diziye geri dönecek olması geliyordu. Sezon başında ekipten ayrılarak hayranlarını üzen, Ceren Karakoç'un başarıyla hayat verdiği Nursema karakterinin bu akşamki bölümde ekrana gelecek muhteşem dönüşü, yaşanan bu son dakika gelişmesi nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi.

İptal Edilmesinin Sebebi

Milyonları ekran başına kilitleyen popüler yapımın yeni bölümünün neden son anda yayınlanmadığına dair merak edilen soru cevabını buldu. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin bu hafta ekrana gelmeme nedeninin düşük reklam geliri olduğu öğrenildi. Bölümün yüksek prodüksiyon ve maliyet giderlerini karşılayacak düzeyde reklam bütçesinin toplanamaması üzerine kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla yeni bölüm yayınının önümüzdeki haftaya ertelendiği açıklandı. Reklam pazarındaki daralmalar ve maliyet dengeleri nedeniyle alınan bu radikal karar televizyon sektöründe günün en çok konuşulan sektörel gelişmesi oldu.