Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler!

Türk komedi sinemasının üretken ismi, senarist ve başrolüyle her projesinde milyonları sinema salonlarına çeken Ata Demirer sinemaseverleri heyecanlandıran yepyeni filmi Pervaneler ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerindeki dokuzuncu film olma özelliğini taşıyan yapımın çekimlerini tüm hızıyla sürdüren ünlü sanatçı setin kurulduğu Ayvalık'ta basın mensuplarını ağırlayarak yapımın detaylarını ilk kez paylaştı.

Yıldız Yağdıran Oyuncu Kadrosu ve Güçlü Ekip

Ayvalık'ın büyüleyici ve nostaljik atmosferinde gerçekleştirilen set buluşmasında Ata Demirer'e Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen pek çok başarılı ismi eşlik etti. Filmin yönetmen koltuğunda usta isim Hakan Algül otururken Demirer'e dev kadroda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ülkü Duru, Murat Kılıç ve Ali İpin gibi birbirinden iddialı oyuncular eşlik ediyor. Basın mensuplarının akın ettiği set ziyaretinde ekibin neşeli ve uyumlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Pervaneler'in Doğuş Hikayesi

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Ata Demirer, yeni filmi Pervaneler'in ortaya çıkış sürecinin oldukça uzun ve özverili bir emeğe dayandığını belirtti. Filmin yaratım süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunan başarılı komedyen "Önce bir karakter doğuyor ve birkaç yıl kendi aramızda bizi eğlendiriyor. Zaman içinde o karakterin etrafında bir hikâye kurma fikri gelişiyor. Pervaneler'in hikâyesinin bugünkü hâline gelmesi de 3-4 yıllık bir sürecin sonunda oldu" sözleriyle projenin kökenini özetledi. Yıllara dayanan gözlemlerin ve ince ince işlenen mizahi karakterlerin harmanlandığı yapım şimdiden sinemaseverlerin en çok merak ettiği filmler listesine adını yazdırdı.