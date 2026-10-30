Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu!

Miray Daner Instagram'da yeni tarzını paylaştı! Lacivert kısa şort, beyaz gömlek, hırka ve iddialı kırmızı çizmeleriyle dikkat çeken oyuncunun kombin kareleri.

Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 17:01

Ekranların duru güzelliği, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra iddialı moda tercihleriyle de adından sıkça söz ettiren Miray Daner sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Instagram hesabından peş peşe yayınladığı yeni karelerinde tercih ettiği cesur ve trend kombinle hayranlarının beğenisini kazanan güzel oyuncunun o dikkat çekici tarzı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Kırmızı Çizmeler Gecenin Yıldızı Oldu

Her zaman kendine has giyim tarzı ve zarif duruşuyla modaseverlerin radarında olan Miray Daner son paylaşımlarında zıt renklerin uyumunu harmanlayan şık bir kombinle objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncunun üzerinde tercih ettiği beyaz gömlek ve gömleğin üzerine giydiği lacivert hırka klasik bir şıklık sunarken kombin altındaki lacivert kısa şort dinamik bir hava kattı.

Stilin en can alıcı noktası ise hiç şüphesiz kombinini tamamlayan iddialı kırmızı çizmeleri oldu. Sonbahar ve kış sezonunun en popüler trendlerinden biri olan kırmızı çizmeleri cesurca kombinleyen Daner'in bu enerjik ve modern tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not alarak günün en çok konuşulan moda olaylarından biri haline geldi.

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