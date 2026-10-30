Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: "Güzelliğin Benimle Olsun"

Son dönemin ekranlardaki en yetenekli ve parlayan yıldızları arasında yer alan Şifanur Gül başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da magazin gündeminden düşmüyor. Başarılı oyuncu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Bakioğlu ile uzun süredir örnek gösterilen dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Evlilik yolunda mutlu adımlarla ilerleyen ve hayranlarının merakla nikah masasına oturmasını beklediği ünlü çift sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni ve romantik karelerle bir kez daha adlarından söz ettirdi.

Düğün İçin Gün Sayan Çiftten Aşk Dolu Paylaşım

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan aldığı sürpriz evlilik teklifiyle parmağındaki tektaş yüzüğü takipçileriyle paylaşan ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Şifanur Gül mutluluğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi birbirinden iddialı projelerde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu bu kez sevgilisiyle birlikte çekildiği samimi fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzelliğin Benimle Olsun Notu Yürekleri Isıttı

Birbirine olan uyumları ve sempatik halleriyle hayranlarından her daim tam not alan ikilinin romantik pozları kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Şifanur Gül'ün paylaşıma düştüğü "Güzelliğin benimle olsun" notu sosyal medya kullanıcıları tarafından romantizmin zirvesi olarak yorumlandı. Nikah masasına oturmak için gün sayan çiftin bu neşeli ve aşk dolu halleri magazin kulislerinde günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.