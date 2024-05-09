Melis Sezen’den Sagopa Kajmer taklidi!

Güzel oyuncu Melis Sezen, usta rapçi Sagopa Kajmer'in dansını taklit etti. O görüntüleri de Instagram hesabına yükledi. Sezen'in dansına yorum yağdı.

Melis Sezen’den Sagopa Kajmer taklidi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 20:03

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. Sezen, usta rapçi Sagopa Kajmer'in dansını taklit ettiği görüntüleri Instagram hesabına yükledi. Bu eğlenceli paylaşımıyla Sezen, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve dansına dair birçok yorum aldı.

Melis Sezen'in paylaştığı videoda, Sagopa Kajmer'in karakteristik dans hareketlerini taklit etmesi dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu video, hayranlarını güldürürken, aynı zamanda Sezen'in esprili ve neşeli tarafını da ortaya koydu.

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