Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı! "Backstage" Pozları Nefes Kesti.

Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Melis Sezen, reklam dünyasındaki başarısını sosyal medyaya taşıdı. Bir parfüm markasının yüzü olan güzel oyuncu, set arkasından paylaştığı karelerle hayranlarını büyüledi.

Kamera Arkası Şıklığı

Geçtiğimiz aylarda anlaşma imzaladığı parfüm markasının reklam filmiyle büyük ses getiren Sezen, çekimlerin mutfağından en özel anları paylaştı. Instagram hesabından "Backstage" (Kulis) notuyla peş peşe yayınladığı pozlarda; sempatik tavırları, doğal güzelliği ve iddialı tarzı dikkat çekti.

Beğeni Rekoru: Ünlü ismin paylaşımları dakikalar içinde binlerce beğeni ve "Zarafetine hayranız", "Parfümden daha etkileyici bir güzellik" gibi binlerce yorum aldı.

Yeni Durak: "Delikanlı" Dizisi

Reklam çalışmalarının yanı sıra setlere de ara vermeyen Melis Sezen, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Başarılı oyuncu, Show TV’nin merakla beklenen, Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı "Delikanlı" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.