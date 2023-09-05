Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve geçen yıl final yapmış olan "Sadakatsiz" dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, Venedik Film Festivali'ne katıldı.

26 yaşındaki Sezen, sırt dekoltesi olan beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürürken tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Kameralara poz verirken dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun tarzı ve pozları hakkında çeşitli yorumlar yaptı:

Melis, gerçekten muhteşem görünüyorsun!

Bu kadını seviyorum. Elbisesi, saçı ve makyajı harika.

Melis'e olan hayranlığımı dile getirmek istiyorum...

Ancak Sezen'i eleştirenler de vardı. İşte bazı eleştiri yorumları: