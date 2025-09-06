Melis Sezen Venedik Film Festivali’nde Siyah Elbisesiyle Büyüledi

82. Venedik Film Festivali, 27 Ağustos’ta başlamıştı ve bugün sona eriyor. Dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halıda boy gösterdiği festivale, Türkiye’den Melis Sezen de katıldı. Ünlü oyuncu, tercih ettiği siyah elbiseyle dikkatleri üzerine çekti.

Melis Sezen Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hafızalara kazınan Sadakatsiz dizisindeki “Derin” karakteriyle tanınan Melis Sezen, kırmızı halıya siyah dekolteli elbisesiyle çıktı. Şıklığı ve zarif tavırlarıyla sosyal medyada gündem olan oyuncuya binlerce beğeni yağdı. Hayranları, Sezen’in görünümünü “siyah kuğu”ya benzetti.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Hayatında kimse olmadığını daha önce dile getiren 28 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Festivale katıldığı anların fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle “güzelliğiyle büyüledi” yorumları öne çıktı.

Geçen Yıl Beyazı Tercih Etmişti

Melis Sezen, geçtiğimiz yıl da aynı festivalde boy göstermişti. O dönem beyaz elbiseyle dikkat çeken oyuncu, bu kez siyah tercihiyle farklı bir imaj sergiledi. Her iki seçimiyle de moda dünyasında adından söz ettiren Sezen, zarafetiyle yine ilgi odağı oldu.

Genç oyuncu, hem ekranlardaki başarısıyla hem de kırmızı halıdaki iddialı seçimleriyle Türk oyuncular arasında öne çıkmayı sürdürüyor.