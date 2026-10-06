Melis Sezen Reklam Anlaşmasını Yeniledi: Yeni Sezon İçin Bugün Kamera Karşısında!

Ekranlardaki başarılı oyunculuk performansının yanı sıra duru güzelliği, enerjisi ve moda dünyasındaki iddialı tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen reklam dünyasının aranan yüzü olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz dönemlerde yüzü olduğu ve büyük ses getiren markasıyla anlaşmasını yenileyerek yeni sezon için yeniden el sıkıştı.

Yeni Sezonun İlk Reklam Filmi İçin Bugün Sette!

İş birliklerindeki başarısı ve ekran elektriğiyle markaların ilk tercihlerinden biri olan Melis Sezen uzun soluklu iş birliğini tazelediği markanın yeni reklam kampanyası için bugün kamera karşısına geçiyor.

Geçtiğimiz aylarda imza attığı prestijli parfüm markasıyla gerçekleştirdiği başarılı reklam kampanyasıyla magazin kulislerinde günlerce konuşulan ve adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu temposunu hiç düşürmeden kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Setlerde rüzgar estirecek olan Melis Sezen'in yeni reklam filminin detayları ve ekranlardaki buluşması şimdiden hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.