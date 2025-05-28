Melis Sezen “Leyla Hali” Dizisinin Başrolünde! Yeni Projesiyle Geri Dönüyor

Melis Sezen yeni dizisi “Leyla Hali” ile ekranlara dönüyor. TRT Tabii’de yayınlanacak dizinin çekimleri haziranda başlayacak.

Melis Sezen “Leyla Hali” Dizisinin Başrolünde! Yeni Projesiyle Geri Dönüyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-05-2025 18:02

Melis Sezen, televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, Fabrika Yapım imzalı yeni dizi “Leyla Hali” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projenin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor.

Melis Sezen’den Hayalperest Bir Kadın Portresi

Yakın zamanda final yapan “Deha” dizisi sonrası kariyerinde farklı bir adım atan Melis Sezen, bu kez mutfağı ve hayalleriyle yaşayan bir karaktere hayat verecek. Dizide Sezen, yetimhanede büyümüş, hayalperest ve yemek yapmayı seven Leyla karakterini canlandıracak. Leyla, halası Kumru’yla birlikte yaşıyor ve hayatını mutfağa adıyor.

Senaryosu Korcan Derinsu, Aslı Ceren Bozatlı ve Çisel Bilgen Ceylan imzası taşıyan dizinin özgün hikâyesi ise Ali Demirel’e ait.

Çekimler Haziranda Başlıyor

TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturacak. Yelda Gürkan cast direktörlüğünü üstlenirken, oyuncu seçimleri hâlâ devam ediyor. Haziran ayında sete çıkacak olan dizinin çekimleri toplam 6 haftada tamamlanacak.

Dramatik yapısı ve sıcak anlatımıyla dikkat çeken “Leyla Hali”, Melis Sezen’in oyunculuk performansını bir kez daha sergileyeceği özel bir proje olarak öne çıkıyor.

Benzer Haberler
Alperen Duymaz'dan “Leyla” Dizisine Veda! Yeni Kadro Detayları Ortaya Çıktı Alperen Duymaz'dan “Leyla” Dizisine Veda! Yeni Kadro Detayları Ortaya Çıktı
Hande Erçel ve Barış Arduç’tan Sürpriz Proje: “Queen Of Tears” Uyarlamasında Buluşuyorlar Hande Erçel ve Barış Arduç’tan Sürpriz Proje: “Queen Of Tears” Uyarlamasında Buluşuyorlar
Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı! Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
Halef’te Usta Dokunuş! Arif Pişkin Sürprizi Halef’te Usta Dokunuş! Arif Pişkin Sürprizi
“Son Kare” Dizisine Sürpriz Konuk: Serkay Tütüncü Kadroda “Son Kare” Dizisine Sürpriz Konuk: Serkay Tütüncü Kadroda
Deha'nın Final Fragmanı Yayınlandı Deha'nın Final Fragmanı Yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti
  • 26-05-2025 14:35

İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
  • 23-05-2025 12:50

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi
  • 28-05-2025 11:50

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle
  • 27-05-2025 11:33

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
  • 23-05-2025 17:49

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı