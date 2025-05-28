Melis Sezen “Leyla Hali” Dizisinin Başrolünde! Yeni Projesiyle Geri Dönüyor

Melis Sezen, televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, Fabrika Yapım imzalı yeni dizi “Leyla Hali” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projenin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor.

Melis Sezen’den Hayalperest Bir Kadın Portresi

Yakın zamanda final yapan “Deha” dizisi sonrası kariyerinde farklı bir adım atan Melis Sezen, bu kez mutfağı ve hayalleriyle yaşayan bir karaktere hayat verecek. Dizide Sezen, yetimhanede büyümüş, hayalperest ve yemek yapmayı seven Leyla karakterini canlandıracak. Leyla, halası Kumru’yla birlikte yaşıyor ve hayatını mutfağa adıyor.

Senaryosu Korcan Derinsu, Aslı Ceren Bozatlı ve Çisel Bilgen Ceylan imzası taşıyan dizinin özgün hikâyesi ise Ali Demirel’e ait.

Çekimler Haziranda Başlıyor

TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturacak. Yelda Gürkan cast direktörlüğünü üstlenirken, oyuncu seçimleri hâlâ devam ediyor. Haziran ayında sete çıkacak olan dizinin çekimleri toplam 6 haftada tamamlanacak.

Dramatik yapısı ve sıcak anlatımıyla dikkat çeken “Leyla Hali”, Melis Sezen’in oyunculuk performansını bir kez daha sergileyeceği özel bir proje olarak öne çıkıyor.