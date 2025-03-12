Melis Sezen, en toksik özelliğini açıkladı!

Şimdilerde Deha dizisinde “İmre” karakterine hayat veren Melis Sezen, öğrencilerden gelen "En toksik özelliğiniz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden bir duvar koyalım ki? Kendimizi her halimizle sevelim."

Markalarla yaptığı iş birliklerine de değinen ünlü oyuncu, bu konudaki kriterlerini şu sözlerle paylaştı:

"Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli."

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melis Sezen, açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncunun Deha dizisindeki performansı da izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.