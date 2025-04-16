Melis Sezen: Aşk Olsun! Özel Hayatıyla Gündemde

Melis Sezen, Show TV’nin dikkat çeken dizisi Deha ile ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide “İmre” karakterine hayat veren güzel oyuncu, hem setteki atmosferi hem de kişisel yaşamı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İmre” İçin İmajını Değiştirdi

Set çıkışı Etiler’de görüntülenen Melis Sezen, rolü için saçlarını siyaha boyadığını ve bu değişimin tamamen karaktere göre geliştiğini söyledi. Oyuncu, “Gerçekten tam da ‘İmre’ oldu. Karakter ruhunu söylüyor, biz de ona dönüşüyoruz” diyerek oyunculuk anlayışını vurguladı.

“Durumu İyi” Dedi

Geçtiğimiz haftalarda küçük bir sakatlık geçiren partneri Aras Bulut İynemli hakkında da konuşan Sezen, “Durumu çok iyi, bir sıkıntı yok” diyerek hayranları rahatlattı. Setin yoğun temposunun da altını çizen oyuncu, bu süreçte kişisel bakımına zaman ayıramadığını söyledi ve “Son fragmanlarda biraz kaçırmalı çıktım, tırnaklar öyle oldu” diyerek espri yaptı.

“Dans Her Şeyim!”

Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla da sıkça konuşulan Melis Sezen, “Dans her şeyim” sözleriyle bu tutkusunu dile getirdi. Cannes Film Festivali’ndeki leopar desenli elbisesiyle çok konuşulan Sezen, “Leopar eşittir Melis Sezen diyebilir miyiz?” sorusuna “Evet deriz, çok seviyorum leoparı” cevabını verdi.

“Aşk Hakkında Konuşmayalım, Olsun Sadece”

Hayatında biri olup olmadığı sorusuna ise gizemli bir şekilde “Aşk hakkında konuşmayalım, olsun sadece” yanıtını veren Melis Sezen, aşk hayatına dair sır vermemeyi tercih etti. Oyuncu, aynı zamanda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak herkese içtenlikle poz verdi.

Annesi Nursel Sezen’in kullandığı araçla mekândan ayrılan oyuncu, “Sizi anneniz mi alıyor?” sorusuna gülümseyerek, “Öyle oldu” yanıtını verdi.