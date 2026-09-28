Zeynep Bastık'tan Konserde Çıkan Kavgaya Sert Tepki: "Ne Yaşıyorsunuz, Ayıptır Ya!"

Aydın Germencik'teki festivalde sahne alan Zeynep Bastık kalabalık arasında çıkan kavgaya isyan etti. Ünlü şarkıcı "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!" dedi.

Zeynep Bastık'tan Konserde Çıkan Kavgaya Sert Tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 11:20

Başarılı sahne performansları, dünden bugüne hit olan şarkıları ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık Aydın'da verdiği konser sırasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen İncir Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı kalabalığın arasında çıkan kavgaya karşı sessiz kalmayarak isyan etti.

Konser Ortasında Çıkan Kavgaya Canlı Yayında Tepki

Binlerce müzikseverin katıldığı coşkulu gecenin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Müziğin ritmiyle eğlencenin dorukta olduğu anlarda yaşanan gerginliği fark eden Zeynep Bastık şarkısını keserek duruma müdahale etti. Alanın kalabalık olduğunu ve ailelerin çocukların da konseri izlediğini hatırlatan ünlü popçu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?"

"Müziğin Arasında Bu Cümleyi Nasıl Kuruyorsun Ayıptır Ya!"

Seyirciler arasından bir kişinin kendisine yönelik "Bana mı söylüyorsun?" şeklinde seslenmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Zeynep Bastık doğrudan o kişiye dönerek tepkisini sertleştirdi. Yaşananlar karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyen başarılı sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya ayıptır ya!"

Bastık'ın bu net ve kararlı tavrı konser alanındaki diğer hayranlarından büyük alkış alırken yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından konser kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcının konserdeki bu çıkışı ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.

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