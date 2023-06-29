Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasına cevap verdi!

Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in, 2017 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadıkları biliniyor. Ancak çift, 2019 yılında fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak evliliklerine son vermişti.

Son zamanlarda Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in yeniden evlenme haberleri sosyal medyada yayıldı ve gündeme oturdu. İddiaların merkezinde çiftin altı yaşındaki kızları Ada'nın bulunması da dikkat çekti. Ancak Melis İşiten, bu iddialara açıklama yaparak yalanladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Hayır, yeniden evlenmiyoruz. Hiç küsmedik. Üçümüz hep beraberiz. Teşekkürler. Şimdiden herkese iyi bayramlar" şeklinde bir mesajla iddiaları kesin bir şekilde reddetti.