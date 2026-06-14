Melis Babadağ Daha 17 İle Geri Döndü! Özlem Karakteri Beğeni Topladı

Melis Babadağ, Daha 17 dizisinde canlandırdığı Özlem karakteriyle dikkat çekti. Performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Melis Babadağ Daha 17 İle Geri Döndü! Özlem Karakteri Beğeni Topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 20:02

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17 gençlik hikâyesiyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizide “Özlem” karakterine hayat veren Melis Babadağ projeyi ilk okuduğunda en çok gençlik temasının ilgisini çektiğini dile getirerek beğenisini anlattı.

Senaryoyu eline aldığında “bunda güzel bir enerji var” hissi oluştuğunu özellikle farklı karakterlerin bir araya gelmesi ve hikâyenin içinde küçük sürprizler barındırması onu heyecanlandırdığını dile getirdi.

Özlem: Güçlü Ama İçten Bir Kadın

Melis Babadağ’ın canlandırdığı Özlem karakteri dışarıdan bakınca oldukça sağlam duran bir kadın. Oyuncu onu “kökleri sağlam bir ağaç gövdesi gibi” diye tanımlıyor. Yani kolay yıkılmayan ama aynı zamanda içinde çok şey taşıyan bir karakter. En önemli yönü ise anneliği. Özlem’in hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı çocuğu ve onun için verdiği mücadele.

İzleyici Kendisinden Bir Şey Bulacak

Babadağ’a göre bu karakter sadece dizide kalmayacak izleyicinin hayatına da dokunacak. Çünkü Özlem’in yaşadığı şeyler aslında birçok insanın bildiği duygular. Fedakârlık bazen kendini ikinci plana atmak, sevdiklerin için güçlü kalmaya çalışmak... Bu yüzden izleyen birçok kişi “ben bunu tanıyorum” diyecek gibi duruyor.

“Genç Melis’e Tek Bir Cümle Söylesem…”

Röportajın en dikkat çeken kısmı ise kendi gençliğine dair söyledikleri oluyor. 17 yaşındaki haline ne söylemek isterdin sorusuna çok net cevap veriyor: “Hiç korkma, her şey yolunda olacak.” Kısa ama oldukça anlamlı bir cümle. Biraz geçmişe bakınca kazanılan tecrübenin özeti gibi.

Sette Enerji Yüksek

Dizinin set ortamından da bahseden oyuncu ekibin oldukça motive olduğunu söylüyor. Herkesin projeye inandığını ve bu yüzden ortaya iyi bir iş çıkacağına emin olduklarını dile getiriyor. Genç oyuncuların da oldukça yetenekli olduğunu özellikle vurguluyor.

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