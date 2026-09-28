Melike Şahin’den Olay Yaratan Paylaşım! “Bekliyorum”

Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin doğumuna sayılı günler kala sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Hamilelik sürecini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı bu kez takipçilerini kendi dünyasından küçük bir kareyle buluşturdu.

Karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını paylaşan Şahin gönderisine sadece “Bekliyorum” notunu yazdı. Kısacık bu not bile takipçilerinin dikkatini çekmeye yetti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Doğuma Sayılı Günler Kaldı

Melike Şahin hamileliği boyunca sık sık paylaşım yapmasa da zaman zaman takipçilerine bu özel döneminden küçük anlar gösteriyor. Son fotoğraflarında ise doğumun artık iyice yaklaştığı görülüyor.

Doğal ve sade haliyle objektif karşısına geçen Şahin’in paylaşımı takipçileri tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle karnının iyice belirginleşmesi doğum için geri sayımın başladığını gösteren detaylardan biri oldu.

“Bekliyorum” Notuyla Paylaştı

Şahin’in fotoğrafların altına yazdığı tek kelimelik “Bekliyorum” notu ise paylaşımın en çok konuşulan kısmı oldu. Oldukça sade bir ifade kullanan şarkıcı buna rağmen annelik heyecanını takipçilerine hissettirdi.

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan paylaşımda hayranları Şahin’e güzel dileklerini ve tebriklerini iletti. Samimi görüntüler sosyal medyada da sıcak bir karşılık buldu.

Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Müzik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da anneliğe hazırlanan Melike Şahin için hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Doğuma yaklaşırken yaptığı bu son paylaşım da hayranlarıyla arasındaki bağı bir kez daha gösterdi.