Ella Langley’den Hayranına Şok Yanıt! Ortalık Karıştı

Country müziğin son dönemde öne çıkan isimlerinden Ella Langley konser çıkışında yaşadığı ilginç olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tennessee’deki konserinin ardından bir hayranının kendisine yaptığı akşam yemeği teklifine verdiği yanıt kısa sürede viral oldu.

27 yaşındaki şarkıcı konser sonrası ekibiyle birlikte otoparkta bulunduğu sırada çitlerin arkasından kendisine seslenen bir hayranla karşılaştı. Hayranının sorusu üzerine Langley’nin verdiği cevap ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

“Hiçbir Beğeni Yetmez”

Olayı kayda alan ve kendisini “yayıncı Tiki” olarak tanıtan TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda hayranın Langley’ye “Seninle yemeğe çıkabilmek için kaç beğeni almam gerekiyor?” diye seslendiği görülüyor.

Şarkıcı ise kısa bir şaşkınlığın ardından “Dünyadaki hiçbir beğeni yetmez” diyerek cevap verdi. Bu anların videoya alınmasıyla birlikte olay bir anda sosyal medyada yayıldı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Video kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken kullanıcıların yorumları da ikiye bölündü. Bazıları Langley’nin cevabını gereğinden fazla sert buldu ve daha farklı bir şekilde karşılık verebileceğini söyledi.

Bir başka kesim ise şarkıcıya destek çıktı. Bu kişiler Langley’nin tanımadığı birinin teklifini kabul etmek ya da ona karşı sıcak davranmak zorunda olmadığını savundu.

Tepkilerin artması üzerine Langley de videonun altına yorum yaparak olayın arka planını anlattı. Şarkıcı aslında kara mizah yapmaya çalıştığını ancak ortam bir anda sessizleşince gerildiğini söyledi.

Kalbi Boş mu?

Ella Langley’nin özel hayatı da bu olayın ardından yeniden gündeme geldi. Genç şarkıcının adı bir süredir meslektaşı Tucker Wetmore ile anılıyor. İkili ilişkileri hakkında resmi bir açıklama yapmasa da çeşitli etkinliklerde ve Nashville’de birlikte görüntülenmişti.

Alabama’daki yerel sahnelerden Nashville’e uzanan müzik kariyeriyle dikkat çeken Langley bu kez şarkılarıyla değil, verdiği tek cümlelik yanıtla gündemde.