Dua Lipa’dan Düğünde Şaşırtan Dans! Başında Bardakla Döktürdü

Dua Lipa Kosova’daki kuzeninin düğününde geleneksel müziklerle doyasıya eğlendi. Ünlü şarkıcı başında bardakla dans ettiği anlarla geceye damga vurdu.

Dua Lipa’dan Düğünde Şaşırtan Dans! Başında Bardakla Döktürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 18:20

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa bu kez sahne performansıyla değil kuzeninin düğünündeki eğlenceli halleriyle gündeme geldi. Ailesinin memleketi Kosova’ya giden yıldız isim kuzeninin düğününde gecenin tadını doyasıya çıkardı.

Yoğun konser ve sahne temposuna kısa bir mola veren Dua Lipa ailesiyle birlikte katıldığı düğünde geleneksel Arnavut müzikleri eşliğinde dans etti. Ancak gecenin en çok konuşulan anı şarkıcının başına bardak koyarak dans ettiği anlar oldu.

Başında Bardakla Dans Etti

Düğünden sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Dua Lipa’nın oldukça neşeli olduğu görülüyor. Eğlencenin ortasına katılan şarkıcı başının üzerine yerleştirdiği bardağı düşürmeden dans etmeye başladı.

Ritme ayak uydurarak dans eden Dua Lipa bu sırada bardağı da başında dengede tutmayı başardı. Etraftaki davetlilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde dansını sürdüren şarkıcının bu anları kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Gecenin oldukça samimi geçtiği görüntülerden anlaşılırken Dua Lipa’nın sahne dışındaki rahat tavırları da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Ailesiyle Birlikte Doyasıya Eğlendi

Dua Lipa’nın düğünde yalnız olmadığı ailesinin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Ünlü şarkıcı aile fertleriyle birlikte geleneksel müzikler eşliğinde uzun süre eğlendi.

Kosova ile aile bağları bulunan Dua Lipa daha önce de bölgeye yaptığı ziyaretlerle gündeme gelmişti. Bu kez ise kuzeninin mutlu gününde ailesiyle bir araya gelen şarkıcı kameralardan uzakta oldukça doğal bir görüntü verdi.

Sahnedeki enerjisini bu kez düğün pistine taşıyan Dua Lipa’nın bardakla yaptığı dans ise gecenin akılda kalan anlarından biri oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte ünlü şarkıcının eğlenceli düğün performansı kısa sürede konuşulmaya başladı.

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