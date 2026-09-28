Angelina Jolie’den Şok Karar! Los Angeles’a Veda Ediyor

Angelina Jolie yaklaşık dokuz yıldır yaşadığı Los Angeles’taki evine veda etti. Hollywood’un ünlü oyuncusu Los Feliz bölgesindeki tarihi malikanesini 24,75 milyon dolara sattı. Jolie’nin bu hamlesi Los Angeles’tan uzaklaşma planını da yeniden gündeme getirdi.

Oyuncu yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerindeki evi mayıs ayında 29,85 milyon dolar fiyatla satışa çıkarmıştı. Yaklaşık dört ay süren satış sürecinin ardından malikane 24,75 milyon dolara yeni sahibini buldu.

Brad Pitt’ten Ayrıldıktan Sonra Almıştı

Bu evin Jolie için ayrı bir anlamı da var. Oyuncu malikaneyi 2017 yılında Brad Pitt’ten ayrılmasının hemen ardından 24,5 milyon dolara satın almıştı.

Yaklaşık 11 bin square feet, yani 1.020 metrekare büyüklüğündeki tarihi evde yok yok. Altı yatak odası ve 10 banyonun yanı sıra kütüphane, spor salonu, şarap mahzeni, misafir evi, havuz evi ve çay evi bulunuyor.

Hollywood Tarihinden İzler Taşıyor

Malikanenin geçmişi de oldukça ilginç. Bir dönem efsane yönetmen Cecil B. DeMille’in yaşadığı ev, Hollywood tarihinden önemli izler taşıyor. Hatta hemen yanındaki evde Charlie Chaplin’in yaşadığı, DeMille’in ise daha sonra iki yapıyı birbirine bağladığı aktarılıyor.

Los Angeles’tan Ayrılmaya Hazırlanıyor

Jolie’nin evi satması, Los Angeles’tan tamamen uzaklaşma planını da gündeme getirdi. Ünlü oyuncu daha önce, en küçük çocukları 18 yaşına geldiğinde şehirden ayrılmak istediğini söylemişti.

İkizleri Knox ve Vivienne’in bu yaz 18 yaşına girmesinin ardından gelen satış, bu planın artık daha somut hale geldiği şeklinde yorumlandı. Jolie’nin bundan sonraki dönemde çocuklarını ziyaret etmeye devam etmesi, uluslararası çalışmalarına ağırlık vermesi ve Kamboçya’daki evinde daha fazla zaman geçirmesi bekleniyor.