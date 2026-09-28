Nihat Doğan Gözyaşlarına Boğuldu! “8 Daire Sattım”

Nihat Doğan oğlu Badıkan ile birlikte ilk kez bir televizyon programına konuk oldu. Baba-oğulun samimi görüntüleri dikkat çekerken Doğan’ın pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili anlattıkları da programa damga vurdu.

Koronavirüs salgını sırasında sahne çalışmalarının durmasıyla zor günler geçirdiğini anlatan şarkıcı o dönemde ayakta kalabilmek için sahip olduğu gayrimenkullerden bazılarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Doğan’ın “8 daire sattım” sözleri izleyenleri şaşırtırken konuşma sırasında duygusal anlar da yaşandı.

“Mecbur Kaldım, 8 Daire Sattım”

“Asiye Acar ile Pazar Gezmesi” programına katılan Nihat Doğan pandemi döneminde yaşadığı maddi sıkıntıları açık açık anlattı. Sahne çalışmalarının tamamen durmasının kendisini ekonomik olarak zorladığını söyleyen şarkıcı sahip olduğu gayrimenkulleri bu dönemde kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Doğan “Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Ailesine de bakmak zorunda olduğunu söyleyen şarkıcı satışları isteyerek değil, mecbur kaldığı için yaptığını ifade etti.

Konuşurken Gözyaşlarına Boğuldu

Geçmişte yaşadığı zorlu günlerden bahseden Nihat Doğan konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Oğlu ve ailesi için verdiği mücadeleden söz eden şarkıcının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Doğan’ın bu sözleri pandemi döneminde birçok kişinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları da yeniden hatırlattı.

Baba-Oğul İlk Kez Ekranda

Programın bir diğer dikkat çeken kısmı ise Nihat Doğan’ın oğlu Badıkan ile birlikte ilk kez bir televizyon programında kamera karşısına geçmesi oldu.

Doğan 2022 yılında Arzu Doğan ile evlenmiş bu evlilikten Badıkan adında bir oğlu olmuştu. Çift 2024 yılında boşanmıştı. Ünlü şarkıcı programda oğlu Badıkan ile arasındaki bağı ve babalık deneyimini de samimi sözlerle anlattı.