“Hürrem Sultan” Dediler Bir Anda Meryem Uzerli Çıkageldi!

Çırağan Sarayı’nda Hürrem Sultan repliğiyle video çeken iki genç kız çekim sırasında karşılarında Meryem Uzerli’yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

“Hürrem Sultan” Dediler Bir Anda Meryem Uzerli Çıkageldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 18:58

Hürrem Sultan repliğiyle eğlenceli bir video hazırlamak isteyen gençler çekim sırasında hiç beklemedikleri biriyle karşılaştı: Meryem Uzerli!

Yıllardır Hürrem Sultan karakteriyle özdeşleşen Uzerli’yi tam da Hürrem’in repliğini söylerken karşılarında gören genç kızlar neye uğradığını şaşırdı.

Hürrem Sultan Repliğiyle Video Çekiyorlardı

Çırağan Sarayı’nda bulunan iki genç kız “Muhteşem Yüzyıl” dizisinden hafızalara kazınan Hürrem Sultan repliklerinden birini kullanarak video çekmeye karar verdi.

Her şey gayet normal giderken gençlerin eğlence için yaptığı çekim bir anda unutulmaz bir ana dönüştü. Çünkü kameranın karşısında söyledikleri repliğin sahibi olan karakteri yıllarca canlandıran Meryem Uzerli tam o sırada karşılarına çıktı.

Karşılarında Meryem Uzerli’yi Görünce Şaşkına Döndüler

Meryem Uzerli’nin ortaya çıkmasıyla genç kızların şaşkınlığı görülmeye değerdi. Birkaç saniye önce Hürrem Sultan repliği söyleyen gençler bir anda karşılarında gerçekten Hürrem Sultan’ı canlandıran oyuncuyu buldu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Kullanıcılar bu ilginç tesadüfü “Hürrem Sultan’ı canlandırırken gerçek Hürrem’le karşılaştılar” yorumlarıyla paylaştı.

Meryem Uzerli Hâlâ Hürrem Sultan’la Anılıyor

Meryem Uzerli 2011’de yayınlanmaya başlayan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat vermiş ve bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen oyuncunun hâlâ bu karakterle anılması Çırağan Sarayı’ndaki karşılaşmayı daha da ilginç hale getirdi. Genç kızların sıradan bir video çekimi olarak başladığı an kısa sürede unutulmayacak bir tesadüfe dönüştü.

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