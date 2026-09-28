Zeynep Bastık Konserde Çileden Çıktı! “Ayıptır Ya!”

Zeynep Bastık’ın Aydın’daki konserinde seyirciler arasında kavga çıktı. Müziği durduran şarkıcı çocukların da bulunduğu alandaki gerginliğe sert tepki gösterdi.

Zeynep Bastık Konserde Çileden Çıktı! “Ayıptır Ya!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 18:26

Zeynep Bastık’ın Aydın’da verdiği konserde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Germencik’te düzenlenen 22. İncir Festivali kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı seyirciler arasında çıkan kavgayı görünce müziği durdurdu.

Binlerce kişinin eğlenmek için geldiği gecede yaşanan gerginlik kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Bastık ise sahneden yaşananlara kayıtsız kalmadı ve kavga edenlere doğrudan tepki gösterdi.

Kavgayı Görünce Müziği Kesti

Konser sırasında seyirciler arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynep Bastık şarkısını yarıda keserek sahneden kalabalığa seslendi.

Ünlü şarkıcı konser alanında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu hatırlatarak ortamın sakinleşmesini istedi. Eğlenmek için bir araya gelinen bir gecede böyle bir görüntünün yaşanmasına tepki gösteren Bastık seyircilerden kavganın sona ermesini istedi.

Ancak o sırada seyircilerden birinin “Bana mı söylüyorsun?” diye karşılık vermesi ortamı daha da ilginç bir hale getirdi.

“Evet, Sana Söylüyorum”

Bastık seyircinin bu sorusuna hiç düşünmeden “Evet, sana söylüyorum” diyerek yanıt verdi. Şarkıcının bu sözleri üzerine konser alanında dikkatler tamamen yaşanan gerginliğe çevrildi.

Bastık’ın tavrı konseri izleyenler tarafından da anbean takip edildi. Ünlü şarkıcı yaşanan kavganın eğlencenin önüne geçmesine oldukça sinirlendi.

“Çok Acayipsiniz Ya, Ayıptır Ya!”

Yaşananlara tepki göstermeye devam eden Bastık özellikle çocukların da bulunduğu bir ortamda kavga edilmesini eleştirdi. Sinirlendiği açıkça görülen şarkıcı sözlerini “Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!” diyerek tamamladı.

Bir süre sonra ortamın sakinleşmesiyle konserin devam edip etmediğine ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Gecenin en dikkat çeken anı ise şüphesiz Bastık’ın sahneden yaptığı bu sert çıkış oldu.

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