Melike Şahin'den Kendisini Eleştiren Seyirciye Tokat Gibi Yanıt!

Hamileliği nedeniyle sahne performansı eleştirilen ve seyirciye saygısızlık ile suçlanan Melike Şahin sahneden sert yanıt verdi: "Güzel söylüyorum!"

Melike Şahin'den Kendisini Eleştiren Seyirciye Tokat Gibi Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 17:42

Kendine has tarzı buğulu sesi ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla son yılların en güçlü kadın yorumcularından biri olan Melike Şahin hem kariyerinde hem de özel hayatında yepyeni bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde anne olacağını ilk kez sahnede hayranlarıyla paylaşan başarılı sanatçı bu kez hamileliği üzerinden yapılan acımasız eleştirilerin odağı oldu. Konser performansının düşmesi ve nefes yönetimi üzerinden gelen eleştirilere ünlü şarkıcının dün akşamki sahnesinden yanıtı tokat gibi gecikmedi.

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunun müjdesini veren ünlü şarkıcı Melike Şahin'in sahne performansı sosyal medyada gündem oldu. Hamileliğinden dolayı nefesini yeteri kadar kullanamadığı ve performansı düştüğü ileri sürülen şarkıcıdan konserinde yanıt gecikmedi. Şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konserde hamile olduğunu duyurdu. Bir konserinde hamileliğinden dolayı artık güzel şarkı söyleyemediği iddiasıyla gündeme gelen Melike Şahin dün akşamki sahnesinde eleştirilere cevap verdi.

6 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlanmıştı

Özel hayatını her zaman kameralardan ve magazin basınından uzakta kendi kabuğunda yaşamayı tercih eden Şahin, anne olma kararını da büyük bir mutlulukla duyurmuştu. Melike Şahin 6 yıldır birliktelik yaşadığı Sedat Arpalık'la 2023 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten müjdeli haber geldi.

Karnı Burnunda İlk Müjde

Güzel şarkıcı, hayranlarına en büyük sürprizini ise İstanbul'daki o unutulmaz konserinde vermişti. Sahnede kostümünün altından belirginleşen karnını tutarak anne olacağını açıklayan Şahin duygusal anlar yaşamıştı.


Konser esnasında hayranlarına oldukça belirginleşen karnını göstererek bebek beklediklerini duyuran şarkıcı "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlayarak hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melike Şahin'in bir oğlu olacak. Çiftin bebeklerine ne isim verecekleri ise merak konusu oldu.

Sosyal Medyada Nefes Tartışması

Her şey yolunda giderken ünlü şarkıcının büyüyen karnıyla çıktığı son konserinden paylaşılan videolar, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hamile bir kadının sahnede olmasını takdir ederken bir seyircinin yorumu ise bardağı taşıran son damla oldu. Melike Şahin'in konser sırasında verdiği performans sosyal medya takipçilerinin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Ünlü şarkıcının performansı beğenilmedi. Hamilelik sürecinde olan sanatçının nefesinin yetmediğini dile getiren bir seyirci "Evet hamilesin. Nefesin yetmiyor olabilir ama bence bu seyirciye saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Sahneden Meydan Okudu

Gelen bu ağır eleştirilere ve saygısızlık ithamlarına sessiz kalmayan Melike Şahin dün akşam çıktığı sahnede mikrofonu eline alarak adeta dosta düşmana rest çekti. Eleştirileri önce tiye alan ardından duruşunu net bir şekilde ortaya koyan ünlü sanatçı şu sözlerle sahnelere kolay kolay veda etmeyeceğini ilan etti:

"Ben en başta şaka sandım bayağı yokmuşum aslında. Bu arada hiç şüpheniz olmasın, bir gün şarkı söyleyemez hale gelirsem edebimle, adabımla yerimde oturmasını bilirim. Ama güzel söylüyorum."

Şahin'in bu dik duruşu ve "Güzel söylüyorum" diyerek kendinden emin bir şekilde performansına devam etmesi salondaki binlerce hayranı tarafından dakikalarca alkışlandı.

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