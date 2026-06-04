Melike Şahin'den Harbiye'de Duygusal Veda

Güçlü sesi derin şarkı sözleri ve sahnedeki eşsiz enerjisiyle son yılların en etkileyici sanatçılarından Melike Şahin yazın en özel iki Harbiye konserinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayranlarına hem müzik şöleni hem de duygusal anlar yaşatacak olan ünlü sanatçı kariyerinde çok özel bir dönemece girmeden önce son kez açık hava sahnesinde devleşecek.

Melike Şahin 3 Ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de!

İstanbul kültür sanat hayatının en prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu bu yaz yine Melike Şahin'in puslu ve büyüleyici sesiyle yankılanacak. Bkm organizasyonu ile 3 ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de müzikseverlere unutulmaz iki gece yaşatacak olan sanatçı anne olmadan önceki bu son konserlerinin ardından bir süre sahnelere ara verecek. Yaşayacağı annelik heyecanı öncesinde hayranlarına görkemli bir veda etmeye hazırlanan başarılı müzisyen uzun süre hafızalardan silinmeyecek performanslara imza atacak.

Hem Merhem Hem AKKOR Şarkıları İlk Kez Bir Arada

Konserlerin repertuarı sanatçının kariyer basamaklarını ve müzikal evrimini özetleyen nitelikte titizlikle hazırlandı. Merhem ve AKKOR albümlerinden sevilen şarkılarının yanı sıra artık klasikleşmiş sürpriz Harbiye cover şarkısıyla renklendirdiği güçlü repertuarı iddialı sahne prodüksiyonu ve seyircisiyle kurduğu eşsiz bağla Melike Şahin Harbiye'de yine hafızalara kazınacak performanslara imza atacak. Görsel ve işitsel bir şov vaat eden konserlerin biletleri şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Harbiye Hep Bir Ağızdan Diva Bebe Diyecek

Açık hava sahnelerinin en sevilen yanlarından biri olan dev koro bu kez Melike Şahin'in geçici vedası ve bebek sevinci için bir araya gelecek. Yaz akşamlarının en çok konuşulacak konserlerinden olmaya hazırlanan bu iki özel gecede Harbiye'yi dolduran binlerce müziksever Melike Şahin'in dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek. 3 ve 13 Ağustos geceleri Harbiye'de yaşanacak bu tarihi buluşma Melike Şahin diskografisinin en duygusal sayfalarından biri olacak.