Beren Saat Ve Kenan Doğulu'dan Yıl Dönümü Kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat evliliklerinin 12. yılını romantik paylaşımlarla kutladı. Ünlü çiftin birbirlerine yazdığı mesajlar büyük ilgi gördü.

Beren Saat Ve Kenan Doğulu'dan Yıl Dönümü Kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 18:18

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerinin 12. yılını romantik paylaşımlarla kutladı. 2014 yılında Los Angeles'ta hayatlarını birleştiren ünlü çift aradan geçen yıllara rağmen birbirlerine olan sevgilerini ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

Yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından kutlayan ikili paylaşımlarıyla takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiler hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Kenan Doğulu'nun Romantik Mesajı Dikkat Çekti

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile birlikte çekilmiş karelerini paylaşırken duygusal bir not da eklemeyi ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, paylaşımında "İlk günkü heyecanla, beraber nicelerine oyun arkadaşım, aşk ortağım" sözlerini kullandı.

Doğulu'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken takipçileri de çifte mutluluk dileklerini iletti. Romantik mesaj birçok kişi tarafından günün en dikkat çeken paylaşımlarından biri olarak yorumlandı.

Beren Saat'ten Kısa Ama Anlamlı Paylaşım

Beren Saat de eşinin ardından yıl dönümüne özel bir paylaşım yaptı. Birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlayan başarılı oyuncu gönderisine sadece "Happy 12th" notunu ekledi.

Kısa ama anlamlı paylaşım çiftin hayranlarından büyük ilgi gördü. Takipçileri yorumlarda hem evlilik yıl dönümlerini kutladı hem mutluluklarının uzun yıllar sürmesini diledi.

Aşkları Yıllara Meydan Okuyor

Uzun yıllardır gözlerden uzak ama sağlam bir ilişki sürdüren Kenan Doğulu ve Beren Saat zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla gündeme geliyor. Birlikte verdikleri mutlu kareler ve birbirlerine olan destekleri hayranları tarafından örnek gösterilmeye devam ediyor.

12 yılı geride bırakan ünlü çift yaptıkları bu paylaşımlarla bir kez daha aşklarının ilk günkü heyecanını koruduğunu göstermiş oldu.

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