Melike Şahin Harbiye’de Ağladı! O Anları Aylar Sonra Paylaştı

O Ses Türkiye jüri üyelerinden ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye konserinde zor anlar yaşadı. 'Durma Yürüsene' şarkısını söylerken duygularına hakim olamayan sanatçı, o anları aylar sonra sosyal medya hesabından yayınladı.

Melike Şahin Harbiye’de Gözyaşlarına Boğuldu

O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri koltuğuna oturarak büyük bir sürpriz yapan Melike Şahin, kariyerinde yükselişini sürdürüyor. Yaz turnesi kapsamında birçok şehirde sahne alan ünlü sanatçı, İstanbul Harbiye Açıkhava'daki konser serisinden bir performansını Instagram hesabında paylaştı.

Duygusal Anlarını Aylar Sonra Yayınladı

Harbiye’de üst üste sahne alma başarısı gösteren Melike Şahin, konser biletlerini günler öncesinden tükendi. Geçtiğimiz yaz Harbiye'de sahne alırken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, o görüntüleri uzun süre sonra takipçileriyle buluşturdu.

Konserde 'Durma Yürüsene' şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, şarkıya devam etmekte güçlük çekti. Ancak seyircisinin büyük desteği sayesinde performansını tamamladı ve konser sonunda ayakta alkışlandı.

Melike Şahin: "Belki de Yayınlamamalıydım Ama..."

Ünlü şarkıcı, o anları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Belki de yarısında ağladığım ve şarkımı söyleyemediğim için bu performansı hiç yayınlamamalıydım ama yayınladım. 'Durma Yürüsene' benim için çok özel. Bazen çok duygulanıyorum, bazen de çok güçlü hissediyorum söylerken. Geçen yılki Harbiye serimizden bu performansta iki hâlim de var. Bu videoyla kendime bir not düşmek isterim: İkisine de yer var, ikisi de içimde."

Şahin’in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.