Melike Şahin Büyüsü! Antalya Ve Denizli'de Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendі!

Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı güçlü vokali ve büyüleyici sahne performanslarıyla adından söz ettiren Diva harikası Melike Şahin turne kapsamında Antalya ve Denizli'de müzikseverlerle buluştu. Benzersiz retro tarzı kalbe dokunan şarkı sözleri ve dillerden düşmeyen hit parçalarıyla açık hava sahnelerini hıklım tıklım dolduran Şahin peş peşe verdiği iki muhteşem konserle dinleyicilerine unutulmaz geceler yaşattı.



Antalya'da Akdeniz Akşamları Melike Şahin Şarkılarıyla Yankılandı

Turnenin ilk durağında Antalya'da sahne alan Melike Şahin binlerce hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saatler öncesinden konser alanını dolduran Antalyalı müzikseverler sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Diva Yorgun, Bedelini Ödedim ve Pusulam Rüzgar gibi popüler şarkılarını dev bir koro eşliğinde seslendiren Şahin Akdeniz akşamına damgasını vurdu. Sadece şarkılarıyla değil samimi sohbeti ve sahne enerjisiyle de Antalyalıların kalbini bir kez daha fethetti.

Denizli'de Duygu Dolu Gece





Antalya konserinin hemen ardından hiç hız kesmeden Denizli'ye geçen Melike Şahin, Ege'deki sevenleriyle hasret giderdi. Denizli konserinde de biletlerin günler öncesinden tükendiği öğrenilirken ünlü sanatçı repertuarındaki hüzünlü ve ritmik şarkıların dengesiyle dinleyicilerini adeta duygusal bir yolculuğa çıkardı.



