Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"

Geçtiğimiz yıl basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlenen popüler şarkıcı Melek Mosso, bir sayfanın düğün fotoğraflarını paylaşmasının ardından gelen olumsuz eleştirilere tepki gösterdi. Mosso, iki yıl süren bir birlikteliğin ardından Sağdıç ile nikah masasına oturmuştu.

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2024 10:50

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce yayınlanan klibinde birlikte rol aldığı Serkan Sağdıç ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Sağdıç, Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde partneri olarak yer almıştı ve bu birliktelikleri kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Evliliklerinin üzerinden aylar geçen Melek Mosso, gelinliğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının düğün fotoğrafları bir sayfa tarafından paylaşıldı ve altına "Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler... Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?" sorusu düşüldü.

Düğün fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlara sosyal medya hesabından yanıt veren Mosso, özellikle kadınlardan gelen bu tür eleştirilere tepki gösterdi. Mosso, "Yorumları okurken insanların kötü niyetinden midem bulandı. Çoğu kadın! Sonra fark ettim ki, sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor..." şeklinde yanıt verdi.

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