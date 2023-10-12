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Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç kaç yaşında, kimdir?

Melek Mosso ile evlenen Serkan Sağdıç, "Kirpiklerin" klibiyle tanınmış, aynı zamanda modellik yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Serkan Sağdıç kaç yaşında, kimdir? Serkan Sağdıç mesleği nedir?

Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç kaç yaşında, kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 16:33

Melek Mosso'nun Eşi Serkan Sağdıç Hakkında Bilmeniz Gerekenler.  Melek Mosso ile evlenen Serkan Sağdıç, "Kirpiklerin" klibiyle tanınmış, aynı zamanda modellik yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Serkan Sağdıç kaç yaşında, kimdir? Serkan Sağdıç mesleği nedir?

Serkan Sağdıç Kimdir?

Son dönemlerde popüler şarkıcı Melek Mosso ile dünya evine giren Serkan Sağdıç'ın kim olduğu büyük bir merak konusu. Peki, Serkan Sağdıç hakkında neler biliyoruz?

Serkan Sağdıç ve Melek Mosso'nun Aşk Hikayesi

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" şarkısının klibinde yer aldı. Bu klip, ikilinin tanışma vesilesi oldu. Klip setinde başlayan arkadaşlık, zamanla aşka dönüştü ve ikili, birlikteliklerini Mersin'de gerçekleşen bir törenle evlilikle taçlandırdı.

Melek Mosso'nun klibinde yer almasının yanı sıra Serkan Sağdıç, 2014'te vizyona giren "Recep İvedik 4" filmiyle de tanınıyor. Filmde küçük de olsa bir rolü bulunan Sağdıç, modellik kariyeriyle de ön plana çıkıyor.

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