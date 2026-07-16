Melek Mosso'nun Erkek Kardeşine Hediye Ettiği Saatin Değeri Dudak Uçuklattı!

Şarkıcı Melek Mosso, kardeşinin doğum günü için kesenin ağzını açtı. Ünlü ismin hediye ettiği lüks saatin fiyatı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Melek Mosso'nun Erkek Kardeşine Hediye Ettiği Saatin Değeri Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 23:07

Melek Mosso bu kez sahne performansıyla değil, kardeşi için yaptığı unutulmaz jestle adından söz ettiriyor. Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 37 yaşındaki ünlü sanatçı, erkek kardeşinin yeni yaşını özel bir sürprizle kutlamayı tercih etti. Popüler şarkıcının kardeşine doğum günü hediyesi olarak seçtiği lüks aksesuarın fiyatı magazin dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi.

Kardeşe Lüks Saat Jesti

Magazin dünyasının nabzını tutan "2. Sayfa" programının ulaştığı iddialara göre Melek Mosso kardeşinin doğum günü kutlaması için bütçesini esnetmekten kaçınmadı. Ünlü müzisyenin satın aldığı lüks saat tam 11 bin 500 Euro, yani güncel kurla yaklaşık 620 bin Türk Lirası değerini taşıyor. Kardeşine olan bağlılığı ve sevgisiyle bilinen ünlü yorumcunun tercih ettiği bu değerli hediye sosyal medya platformlarında da geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Dijital mecralarda pek çok kullanıcı ünlü ismin bu cömert yaklaşımını takdir ederken hediyenin yüksek maliyeti takipçiler arasında uzun süren tatlı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Müzik Listelerinden Sosyal Medya Gündemine

Müzik kariyerinde "Vursalar Ölemem" ve "Keklik Gibi" gibi klasikleşen eserlere getirdiği özgün yorumlarla tanınan ünlü ses son dönemde müzik listelerinde de zirveye oynamaya devam ediyor. "Sabahçı Kahvesi" ve "Hayatım Kaymış" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Mosso yoğun konser maratonunun arasında ailesine vakit ayırmayı asla ihmal etmiyor. Sosyal ağlarda büyük bir yankı uyandıran bu doğum günü sürprizi dinleyicileri tarafından "örnek bir abla duruşu" olarak tanımlandı.

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