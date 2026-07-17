63 Yaşındaki Tescilli Güzel Aydan Şener, Son Haliyle Gençlere Taş Çıkarttı

Türkiye eski güzeli Aydan Şener, sosyal medyada paylaştığı son karelerle büyük beğeni topladı. 63 yaşındaki usta oyuncu formuyla dikkat çekmeyi başardı.

63 Yaşındaki Tescilli Güzel Aydan Şener, Son Haliyle Gençlere Taş Çıkarttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 21:22

Türk sinema ve televizyonunun simge isimlerinden Aydan Şener, sosyal medya hesabındaki güncel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyasını aktif şekilde kullanan tescilli güzel takipçileriyle paylaştığı son fotoğraflarla büyük bir ilgi odağı haline geldi. 63 yaşındaki usta sanatçının zindeliği ve formu dijital dünyada kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı. Şener'in doğal ve dinamik tarzını gözler önüne seren bu yeni kareler kısa sürede binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasına yerleşti.

Çalıkuşu'ndan Günümüze Uzanan Kariyer

Aydan Şener'in Türkiye genelindeki şöhreti 1981'de düzenlenen güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilmesiyle başladı. Taç giyme töreninin ardından kısa bir dönem mankenlik ve fotomodellik yapan Şener asıl çıkışını televizyon dünyasına adım atarak gerçekleştirdi. Edebiyat tarihinin köklü eserlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının televizyon uyarlamasında "Feride" karakterine hayat veren usta oyuncu bu rolle hafızalarda silinmez bir yer edindi. Sektördeki profesyonel varlığını yaklaşık 42 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdüren başarılı isim sinema ve dizi projelerindeki seçici duruşuyla da biliniyor. Ekran önündeki uzun yolculuğu boyunca oyunculuk yeteneği kadar zarafetiyle de her dönem dikkat çekmeyi başardı. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren disipliniyle öne çıkan sanatçı magazin gündeminde her zaman saygın duruşuyla yer aldı.

Sosyal Medyada Övgü Dolu Yorumlar

Sanatçının dijital mecralarda yayınladığı iddialı ve estetik pozlar her yaştan takipçisinden tam not almayı sürdürüyor. Formunu koruma konusundaki başarısıyla dikkat çeken oyuncunun gönderilerinin altına çok sayıda takdir mesajı yazıldı. Sosyal medya kullanıcıları Şener’in zamana karşı sergilediği bu asil duruşu "Asla yaşlanmıyor" ve "Yıllara meydan okuyor" ifadeleriyle nitelendirdi. Birçok takipçisi ise usta oyuncunun sağlıklı yaşam tarzını örnek göstererek "Böyle yaş almak isterim" şeklinde yorumlarda bulundu. Kendine has tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim duru güzelliği ve yıllara meydan okuyan yapısıyla yeni nesle de ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

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