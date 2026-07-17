Oyuncu Ebru Şahin ve Milli Basketbolcu Cedi Osman İtalya'da Aşk Tazeledi

Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, dördüncü evlilik yıldönümlerini kutladıktan sonra çıktıkları İtalya tatilinden ilk kareleri paylaştı.

Oyuncu Ebru Şahin ve Milli Basketbolcu Cedi Osman İtalya'da Aşk Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 20:37

Yoğun iş temposunun ardından bir süredir eşi Cedi Osman ile seyahat hâlinde olan Ebru Şahin rotasını İtalya’ya çevirdi. Milli basketbolcu ile birlikte Akdeniz kültürünün tadını çıkaran ünlü isim tatil anılarını şahsi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yaratan fotoğraflar çiftin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Çiftin sade ve neşeli tarzları takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Mutlu Birliktelikte Dördüncü Dönüm Noktası

Uzun yıllar süren birlikteliklerini 2022'de resmiyete dökerek nikah masasına oturan ünlü çift evlilik hayatlarında istikrarlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz günlerde dördüncü evlilik yıldönümlerini kutlayan ikili bu özel zaman dilimini sosyal ağlarda paylaştıkları duygusal fotoğraflarla taçlandırmıştı.

Amerika ve Türkiye arasında mekik dokuyan milli sporcu Cedi Osman ve oyuncu eşi yoğun kariyer planlamalarına rağmen ortak zaman yaratmaya özen gösteriyor. İtalya seyahati de çiftin bu bağlarını kuvvetlendiren ve evlilik kutlamalarını devam ettiren romantik bir kaçamak olarak kayıtlara geçti.

Setlere Verilen Ara ve Gelecek Projeler

Kariyerine ilk olarak "Kan Parası" ve "Savaşçı" gibi projelerle adım atan Ebru Şahin ardından yer aldığı "İstanbullu Gelin" dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Özellikle başrolünü üstlendiği "Hercai" dizisindeki oyunculuğuyla uluslararası bir şöhrete kavuşan sanatçı son olarak "Gizli Bahçe" yapımıyla televizyon ekranlarında boy göstermişti. Şimdilerde yeni senaryoları değerlendiren ve mesleki hayatında seçici davranan başarılı aktris dinlenme dönemini eşiyle seyahat ederek değerlendiriyor. Hayranlarının ekrana dönmesini merakla beklediği Şahin sakin yaşantısıyla takdir toplarken dijital platformlarda ürettiği içerikler sayesinde sevenleriyle olan bağını koparmıyor.

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