Volkan Demirel, Kızı Yasmin ile Yeni Fotoğrafını Yayınladı

Üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü futbolcu Volkan Demirel, kızı Yasmin ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Volkan Demirel, Kızı Yasmin ile Yeni Fotoğrafını Yayınladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 21:40

Türk futbolunun tanınan figürlerinden Volkan Demirel günlük hayatından renkli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. 44 yaşındaki futbolcu en küçük kızı Yasmin ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını şahsi Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Kısa sürede yüksek etkileşim alan bu kareye Demirel "Boncuğum" notunu ekledi. Sosyal ağlarda büyük ilgi gören paylaşım ünlü kalecinin babalık heyecanını bir kez daha gözler önüne sererken dijital platformlarda da günün öne çıkan magazin gelişmeleri arasında yer aldı.

Çekirdek Yuvanın Üçüncü Sevinci

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in uzun yıllardır istikrarla devam eden evlilikleri sanat ve spor camiasında büyük takdir topluyor. 2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilerek kraliçelik tacını takan Zeynep Sever, 2010'da başarılı sporcuyla dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz dönemde üçüncü kez anne olma heyecanını tadan tescilli güzel dünyaya getirdiği kız bebeğiyle yuvasındaki neşeyi katladı. Çift yeni doğan bebeklerine Yasmin adını vererek mutlu yaşam tablolarına bir yenisini daha ekledi.

İsimlerin Arkasındaki Gizli Düzen

Çocuklarına ad koyarken izledikleri yöntemi açıklayan Zeynep Sever Demirel birlikteliklerindeki ilginç bir ayrıntıyı paylaştı. Kendi isimlerinin baş harflerini oluşturan Volkan ve Zeynep kelimelerinden ilham alarak bir "V, Y, Z" mottosu geliştirdiklerini belirten Demirel çocuklarında "Y" harfiyle başlayan isimleri seçmeye özen gösterdiklerini dile getirdi. İlk çocukları Yade'nin isminin köklü bir geçmişi olduğunu, ikinci kızları Yeda'nın adında ise eşinin ısrar ettiğini belirten anne Demirel, üçüncü bebeklerinde ise ardışık ses benzerliklerinden kaçınmak adına daha yaygın bir isim olan Yasmin'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi. Eski milli sporcunun kızıyla sergilediği bu samimi duruş kısa sürede binlerce beğeni toplarken, kullanıcılar tarafından ailenin birbirine olan bağlılığına dair çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

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