Murat Ünalmış'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'e Altı Oyuncu Birden Katıldı

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Show TV’nin merakla beklenen projelerinden biri için önemli kararlar alındı. CNP Film imzasıyla ekrana taşınacak olan ve kulislerde uzun süredir "Eski Masal" adıyla anılan dizinin yeni sezon çalışmasında köklü bir revizyona gidildi. Edinilen bilgilere göre dizinin ekran yolculuğuna başlamadan önce isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Yapımın yeni adının "Sevdan Bir Ateş" olacağı medya kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor. Teknik hazırlıkları titizlikle yürütülen büyük prodüksiyonun ekibi çekimler öncesindeki en önemli aşamalardan biri olan ilk okuma provası için 20 Temmuz Pazartesi günü bir araya gelecek.

Başrol Paylaşımı

Dizinin senaryosunu bugüne kadar kaleme aldığı derinlikli hikayelerle tanınan başarılı senarist Eda Tezcan yazıyor. Reji koltuğunda ise Türk televizyon tarihinde pek çok başarılı ve uzun soluklu dram projesine imza atmış olan deneyimli yönetmen Murat Saraçoğlu oturacak. Güçlü bir anlatı sunmayı hedefleyen dizide ana karakterlere hayat verecek isimler de netleşti. Son dönemde sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren Murat Ünalmış, dizide "Mirza" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ünalmış'a başrolde eşlik edecek kadın oyuncu ise Özge Özacar oldu. Özacar’ın hayat vereceği karakterin adı şu an için "Leyla" olarak belirlenirken, senaryo geliştirme sürecinde bu ismin değişebileceği belirtiliyor.

Kadro Genişliyor: Altı Yeni Transfer

Hikayenin yan karakter örgüsünü güçlendirmek isteyen yapım şirketi oyuncu kadrosunu altı yeni ve deneyimli isimle genişletti. Daha önce kadroda yer alacağı kesinleşen Sitare Akbaş dizide Destan, Gökçe Eyüboğlu ise Mihre karakterine hayat verecek. Projenin erkek oyuncularından Taner Rumeli Yaman rolünü üstlenirken, deneyimli aktris Sezin Bozacı ise Macide tiplemesiyle kamera karşısına geçecek. Bu güçlü isimlerin yanı sıra hikayeye yön verecek yeni yüzler için de resmi adımlar atıldı. Aslıhan Karalar "Ceren" rolüyle ekibe dahil olurken, başarılı oyuncu Evren Duyal "Mukaddes" karakterini canlandıracak. Komedi ve dram rollerindeki başarısıyla bilinen Ceren Taşçı "Fidan", deneyimli aktör Beyti Engin ise "İrfan" performansı ile senaryodaki yerini aldı. Kadronun son önemli transferleri ise "Tesbihçi" rolüyle Gökhan Atalay ve "Vuslat"ı canlandıracak olan usta oyuncu Yeşim Gül oldu.

Kapadokya'da Set Heyecanı Başlıyor

Okuma provasının tamamlanmasının ardından tüm dizi ekibi çekimlerin gerçekleştirileceği ana mekana hareket edecek. Görsel dokusu ve tarihi atmosferiyle Türk dizi sektörünün en önemli doğal platolarından biri olan Kapadokya yeni projenin de ana mekan fonunu oluşturacak. Bölgenin mistik havasını senaryonun dramatik yapısıyla birleştirmeyi hedefleyen prodüksiyon ekibi lojistik hazırlıklarını tamamladı. Herhangi bir takvim değişikliği yaşanmadığı takdirde "Sevdan Bir Ateş" ekibi 23 Temmuz Perşembe günü ilk sahne için resmen motor diyecek.