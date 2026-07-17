İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Tatil Pozu

Geçtiğimiz televizyon sezonuna damga vuran yapımlardan biri olan "İnci Taneleri" 12 Mart 2026'da ekran yolculuğunu tamamlayarak izleyicisine veda etmişti. Projede canlandırdığı "Dilber" karakteriyle aylar boyunca adından söz ettiren ve oyunculuk performansıyla geniş kitlelerin takdirini kazanan Hazar Ergüçlü yoğun geçen çekim takviminin ardından dinlenme dönemine geçti. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapımın ekranlara veda etmesiyle birlikte başarılı oyuncu yaz aylarını tatil beldelerinde enerji depolayarak değerlendiriyor. Ekranda yarattığı ikonik figürün ardından gözlerden uzak bir tatil süreci geçiren sanatçı sosyal yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal Medyada Yaz Gecesi Esintisi

Fotoğraf paylaşımları için şahsi Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Hazar Ergüçlü 2,9 milyon takipçisinin bulunduğu profili üzerinden yeni tatil fotoğraflarını yayınladı. Doğal ve duru tarzıyla dikkat çeken yıldız son gönderisine İngilizce "Yaz geceleri" anlamına gelen "Summer nights" notunu düştü.

Kısa sürede yüksek etkileşim alan bu paylaşım dijital dünyada hızla yayılarak magazin gündeminin üst sıralarındaki yerini aldı. Rol aldığı dizide Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi yetenekli isimlerle kamera karşısına geçen ve sergilediği uyumla övgü toplayan oyuncunun sakin tatil tarzı ekranlardaki hareketli karakterine tezat bir duruş sergiledi.

Takipçilerden Yoğun İlgi ve Övgü

Ergüçlü'nün duru güzelliğini gözler önüne seren bu yaz kareleri kısa sürede takipçileri arasında geniş çaplı bir etkileşim dalgası başlattı. Fotoğrafların altına gelen yorumlarda oyuncunun televizyon ekranlarına dönmesine yönelik duyulan özlem öne çıktı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü yıldıza "İyi tatiller" temennisinde bulunurken bazı hayranları ise projeye atıfta bulunarak "Özledik" mesajları yazdı. Gönderinin altında yer alan dikkat çekici değerlendirmelerden biri olan "Güzelliğin lügattaki karşılığı sensin" ifadesi ise dijital mecralarda en çok beğeni alan yorumlar arasında yer buldu.