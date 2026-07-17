İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Tatil Pozu

İnci Taneleri dizisinin mart ayındaki finalinin ardından dinlenmeye çekilen Hazar Ergüçlü sosyal medyadaki yaz gecesi paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Tatil Pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 20:51

Geçtiğimiz televizyon sezonuna damga vuran yapımlardan biri olan "İnci Taneleri" 12 Mart 2026'da ekran yolculuğunu tamamlayarak izleyicisine veda etmişti. Projede canlandırdığı "Dilber" karakteriyle aylar boyunca adından söz ettiren ve oyunculuk performansıyla geniş kitlelerin takdirini kazanan Hazar Ergüçlü yoğun geçen çekim takviminin ardından dinlenme dönemine geçti. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapımın ekranlara veda etmesiyle birlikte başarılı oyuncu yaz aylarını tatil beldelerinde enerji depolayarak değerlendiriyor. Ekranda yarattığı ikonik figürün ardından gözlerden uzak bir tatil süreci geçiren sanatçı sosyal yaşantısından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal Medyada Yaz Gecesi Esintisi

Fotoğraf paylaşımları için şahsi Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Hazar Ergüçlü 2,9 milyon takipçisinin bulunduğu profili üzerinden yeni tatil fotoğraflarını yayınladı. Doğal ve duru tarzıyla dikkat çeken yıldız son gönderisine İngilizce "Yaz geceleri" anlamına gelen "Summer nights" notunu düştü.

Kısa sürede yüksek etkileşim alan bu paylaşım dijital dünyada hızla yayılarak magazin gündeminin üst sıralarındaki yerini aldı. Rol aldığı dizide Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi yetenekli isimlerle kamera karşısına geçen ve sergilediği uyumla övgü toplayan oyuncunun sakin tatil tarzı ekranlardaki hareketli karakterine tezat bir duruş sergiledi.

Takipçilerden Yoğun İlgi ve Övgü

Ergüçlü'nün duru güzelliğini gözler önüne seren bu yaz kareleri kısa sürede takipçileri arasında geniş çaplı bir etkileşim dalgası başlattı. Fotoğrafların altına gelen yorumlarda oyuncunun televizyon ekranlarına dönmesine yönelik duyulan özlem öne çıktı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü yıldıza "İyi tatiller" temennisinde bulunurken bazı hayranları ise projeye atıfta bulunarak "Özledik" mesajları yazdı. Gönderinin altında yer alan dikkat çekici değerlendirmelerden biri olan "Güzelliğin lügattaki karşılığı sensin" ifadesi ise dijital mecralarda en çok beğeni alan yorumlar arasında yer buldu.

Benzer Haberler
Volkan Demirel, Kızı Yasmin ile Yeni Fotoğrafını Yayınladı Volkan Demirel, Kızı Yasmin ile Yeni Fotoğrafını Yayınladı
Murat Ünalmış'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'e Altı Oyuncu Birden Katıldı Murat Ünalmış'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'e Altı Oyuncu Birden Katıldı
63 Yaşındaki Tescilli Güzel Aydan Şener, Son Haliyle Gençlere Taş Çıkarttı 63 Yaşındaki Tescilli Güzel Aydan Şener, Son Haliyle Gençlere Taş Çıkarttı
Hicran Akın'dan Vefat Eden Eşi Kanbolat Görkem Arslan İçin Duygulandıran Paylaşım Hicran Akın'dan Vefat Eden Eşi Kanbolat Görkem Arslan İçin Duygulandıran Paylaşım
Oyuncu Ebru Şahin ve Milli Basketbolcu Cedi Osman İtalya'da Aşk Tazeledi Oyuncu Ebru Şahin ve Milli Basketbolcu Cedi Osman İtalya'da Aşk Tazeledi
Show TV'de Şok Ayrılık: Didem Arslan Yılmaz ile Yollar Ayrıldı Show TV'de Şok Ayrılık: Didem Arslan Yılmaz ile Yollar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!