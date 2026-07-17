Hicran Akın'dan Vefat Eden Eşi Kanbolat Görkem Arslan İçin Duygulandıran Paylaşım

Geçtiğimiz şubat ayında vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın, evliliklerinin altıncı yıl dönümü vesilesiyle şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı yayınladı.

Hicran Akın'dan Vefat Eden Eşi Kanbolat Görkem Arslan İçin Duygulandıran Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 20:44

Televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan bu yılın şubat ayında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılmıştı. Henüz 45 yaşındayken evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Arslan'ın eşi Hicran Akın evliliklerinin altıncı yıl dönümü vesilesiyle şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı yayınladı. Eşine duyduğu derin özlemi ve bağlılığı kelimelere döken Akın, hayat arkadaşının anısını sosyal medya hesabında paylaştığı satırlarla yaşattı.

"Küçük Çetemin En Büyük Üyesi"

Hicran Akın gerçekleştirdiği paylaşımda eşinin karakterine ve aralarındaki sarsılmaz bağa dikkat çekti. Birlikte geçirdikleri yılları ve kurdukları yuvayı onurlandıran Akın mesajında şu ifadeleri kullandı: "Zamanın herhangi bir diliminde; hayatla kurduğun hakikatli bağı, sevgini, inancını, inadını, kırılgan kalbini ve seni çok sevmemi sağlayan nice hâlini yanımdan ayırmayacağım. 6'mız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum." Akın, çocuklarının geleceğine ve eşinin manevi varlığına olan inancını ise "Evlatlarımıza bakarak ol" sözleriyle dile getirdi. Bu samimi mektup kısa sürede sosyal ağlarda geniş bir kitleye ulaştı.

Sanat Dünyasından Dayanışma ve Destek

Genç yaşta eşini kaybeden Hicran Akın’ın anlamlı paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Arslan'ın vefatının ardından Akın'ı yalnız bırakmayan yakın dostları ve oyuncu arkadaşları gönderinin altına destek mesajları bıraktı. Oyuncu İpek Karapınar yayınlanan mesaja ilk yorum yapan isimlerden biri olurken, meslektaşı Bihter Dinçel de taziyelerini ve sevgilerini iletti. Ayrıca Deniz Barut Aksu gibi sektörün öne çıkan diğer isimleri de yaptıkları yorumlarla aileye olan desteklerini ve merhum sanatçıya duydukları saygıyı bir kez daha yineledi.

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