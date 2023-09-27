Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Nişanlandı!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu, oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda önemli bir adımı geride bıraktı. Sevgilisi Serkan Sağdıç ile dün akşam gerçekleşen sade bir törenle nişanlanan Mosso, bu özel günün mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.Peki Melek Mosso'nun nişanlısı Serkan Sağdıç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Melek Mosso, nişan töreni için beyaz uzun bir elbise seçerken, Sağdıç ise şık bir siyah takım elbise tercih etti. İkilinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Nişan töreninin ardından çift, kına gecesi organizasyonu ile bu özel günü taçlandırdı.

Mosso'nun bu özel gününe dair paylaştığı fotoğraflar Instagram'da büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Aşk hikayeleri de oldukça ilginç. Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" adlı şarkısının klibinde birlikte rol alan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, klipteki romantik sahnelerin ardından gerçek hayatta da birbirlerine olan duygularını keşfettiler ve aşkla dolu bir ilişkiye adım attılar.

Bu mutlu haberi duyan hayranları ve takipçileri, sosyal medya üzerinden çifte tebrik mesajları yağdırdı. Herkes, iki sevgilinin bir ömür boyu mutluluk dileyerek yeni hayatlarına başlamalarını kutladı.