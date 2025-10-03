Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşanma Kararını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi Serkan Sağdıç ile boşandıklarını duyurdu. Çift, yaklaşık iki yıldır devam eden evliliklerini dostane bir şekilde noktaladı.

İki Yıllık Evlilik Bitti

Melek Mosso ve oyuncu Serkan Sağdıç, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ancak çift, evliliklerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mosso, “Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi dostane şekilde bitirmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Dostane Ayrılık Vurgusu

Melek Mosso, açıklamasında ayrılık sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlediğini vurguladı. Sanatçı, “Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yerimiz olacak. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca çıkan haberlerle ilgili yalnızca kendilerinin sözlerine güvenilmesi gerektiğini belirtti.